    IBPS SO Prelims Result 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, इस दिन तक कर सकते हैं डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 06:48 PM (IST)

    आईबीपीएस की ओर से IBPS SO Prelims 2025 का स्कोरकार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार स्कोरकार्ड 31 अक्टूबर, 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। 

    IBPS SO Prelims Result 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। आईबीपीएस एसओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदावर आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    आईबीपीएस की ओर से IBPS SO Prelims परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 30 अगस्त, 2025 को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता आदि विषय से 125 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इस भर्ती परीक्षा के जरिये एसओ के कुल 1007 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।साथ ही प्रांरभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए जल्द ही मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें, प्रारंभिक परीक्षा 

    का रिजल्ट 17 अक्टूबर को जारी किया गया था।

    ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

    आईबीपीएस की ओर से एसओ प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदावर यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर IBPS SO Prelims Result 2025 स्कोरकार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद स्कोरकार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन तक कर सकते हैं स्कोरकार्ड डाउनलोड

    आईबीपीएस की ओर से उम्मीदवारों को स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले अपना स्कोरकार्ड अवश्य डाउनलोड कर लें। अन्यथा बाद में स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का मौका नहीं दिया जाएगा।

