IBPS SO Prelims Result 2025: स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी, इस दिन तक कर सकते हैं डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का स्कोरकार्ड जारी कर दिया गया है। आईबीपीएस एसओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदावर आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। स्कोरकार्ड देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

इस दिन हुई थी परीक्षा आईबीपीएस की ओर से IBPS SO Prelims परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 30 अगस्त, 2025 को आयोजित कराई गई थी। इस परीक्षा में उम्मीदवारों से अंग्रेजी, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता आदि विषय से 125 अंकों के 150 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इस भर्ती परीक्षा के जरिये एसओ के कुल 1007 उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।साथ ही प्रांरभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए जल्द ही मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बता दें, प्रारंभिक परीक्षा