    IBPS SO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड किया जारी, इस दिन होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:22 PM (IST)

    आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 30 अक्टूबर को जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार IBPS SO Mains 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 09 नवंबर को किया जाएगा।

    IBPS SO Mains Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर स्पेशलिस्ट ऑफिसर मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार आईबीपीएस एसओ प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का उपयोग करना होगा।

    ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    आईबीपीएस की ओर से मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार यहां बताए गए आसान स्टेप्स की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  ibps.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर रीसेंट अपटेड सेक्शन पर क्लिक करें।
    • अब 'XV 15th Mains Admit Card 2025' लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन होगी मुख्य परीक्षा

    आईबीपीएस की ओर से एसओ मुख्य परीक्षा का आयोजन कुल 1007 पदों पर भर्ती के लिए 09 नवंबर, 2025 को किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से पद से संबंधित प्रोफेशनल ज्ञान विषय से 60 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्य परीक्षा की अवधि पदानुसार अलग-अलग निर्धारित की गई है। आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा, साक्षात्कार में सफल हुए उम्मीदावरों को ही आईबीपीएस की ओर से अंतिम रूप से चयनित माना जाएगा।

    आईबीपीएस एसओ मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, परीक्षा का नाम, परीक्षा केंद्र का नाम, रोल नंबर आदि की जांच अच्छे से कर लें। इसके अलावा, परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं, अन्यथा बगैर एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

