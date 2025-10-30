CISF Constable Admit Card 2025: सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की ओर से पीईटी और पीएसटी टेस्ट में सफल घोषित किए गए कॉन्स्टेबल ड्राइवर और कॉन्स्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट और डीवी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।