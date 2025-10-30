Language
    CISF Constable Admit Card 2025: सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट डीवी के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 05:00 PM (IST)

    सीआईएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए आज यानी 30 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट और डीवी 07 से 22 नवंबर के बीच आयोजित कराया जाएगा।

    CISF Constable Admit Card 2025: यहां देखें पूरी जानकारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) की ओर से पीईटी और पीएसटी टेस्ट में सफल घोषित किए गए कॉन्स्टेबल ड्राइवर और कॉन्स्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वे सीआईएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ट्रेड टेस्ट और डीवी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करना होगा।

    CISF Constable Admit Card 2025ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    ट्रेड टेस्ट और डीवी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.in पर जाकर विजिट करें।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    ट्रेड टेस्ट

    पीईटी और पीएसटी परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा। ऐसे में उम्मीदावरों को ट्रेड टेस्ट लाइट व्हीकल और हैवी व्हीकल टेस्ट में 50 अंकों में से 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अलावा, मोटर मैकेनिज्म का व्यावहारिक ज्ञान और वाहनों की मरम्मत करने की क्षमता के आधार पर भी उम्मीदवारों का परीक्षण किया जाएगा। इस परीक्षण में उम्मीदवारों को 30 में से 15 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। बता दें, सीआईएसएफ की ओर से ट्रेड टेस्ट और डीवी का आयोजन 07 से 22 नवंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। 

    दस्तावेज सत्यापन के लिए जरूरी दस्तावेज

    दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के पास निम्नलिखित दस्तावेज अवश्य होना चाहिए, जो इस प्रकार है।

    • पिछली कक्षा का प्रमाण-पत्र
    • जन्म प्रमाण-पत्र
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • जाति प्रमाण-पत्र व अन्य निर्धारित दस्तावेज होने चाहिए।

