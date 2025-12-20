IBPS RRB Result 2025: आईबीपीएस आरआरबी पीओ परीक्षा का रिजल्ट जारी, इन पांच स्टेप्स से करें डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से आरआरबी पीओ परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 26 दिसंबर तक अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पर ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) की ओर से (IBPS RRB Scale-I) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। परीक्षा का आयोजन 22 और 23 नवंबर, 2025 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया गया था। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अब वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
IBPS RRB Result 2025: ऐसे डाउनलोड करें रिजल्ट
आईबीपीएस ने (IBPS RRB Scale-I) प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। उम्मीदवार यहां बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर विजिट करें।
- अब वेबसाइट के होमेपज 'Recent Update' लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करें।
- अब लॉगिन डिटेल्स को भरने के बाद आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट डाउनलोड हो जाएगा।
- अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।
इस दिन हुई थी परीक्षा
आईबीपीएस की ओर से (IBPS RRB Scale-I) परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न पीरक्षा केंद्रों में 22 और 23 नवंबर को किया गया था। इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार अब मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, हिंदी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा कुल दो घंटे के लिए आयोजित कराई जाएगी।
जो उम्मीदवार आईबीपीएस आरआरबी पीओ की प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मुख्य परीक्षा की तिथियों या मुख्य परीक्षा से संबंधित नई अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करते रहें। इसके अलावा, उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए 26 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसलिए सभी उम्मीदवार तय समय से पहले अपना रिजल्ट अवश्य डाउनलोड कर लें।
