IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025: आईबीपीएस पीओ ऑफिसर स्केल 1 मेंस एडमिट कार्ड जारी, इस डेट को होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से IBPS RRB Officer Scale 1 मेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। हॉल टिकट ऑनलाइन माध्यम से आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी हुए हैं। परीक्षा में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थी साइट के साथ ही इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

परीक्षा इस डेट में होगी आयोजित

आईबीपीएस की ओर से आरआरबी प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 मुख्य परीक्षा का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

आईबीपीएस आरआरबी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको Call Letter for Officer Scale 1 लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद एडमिट कार्ड ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

परीक्षा पैटर्न

आईबीपीएस ऑफिसर स्केल 1 परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के 200 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है अर्थात प्रश्न पत्र 200 अंकों के लिए होगा। प्रश्न पत्र हल करने के लिए दो घंटे यानी कि 120 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। प्रश्न पत्र में 5 खंडों में विभाजित होगा। प्रत्येक भाग से 40 प्रश्न प्रश्न पूछे जायेंगे। पेपर में सवाल तर्कशक्ति, कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा और मात्रात्मक योग्यता विषयों से पूछे जायेंगे। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।