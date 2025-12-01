IBPS RRB Clerk Admit card 2025: आईबीपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से IBPS RRB Clerk Hall Ticket 2025 डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। एडमिट कार्ड लिंक 14 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा। आवेदनकर्ता अपना प्रवेश पत्र तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRB) क्लर्क (ऑफिस असिस्टेंट) पदों के लिए होने वाली प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आवेदनकर्ता IBPS RRB Admit card 2025 कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in के साथ ही इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखें कि कॉल लेटर केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी भी उम्मीदवार को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजा। जायेगा
आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम एग्जाम डेट
आईबीपीएस की ओर से ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 6, 7, 13 एवं 14 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा।
एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड
- आईबीपीएस आरआरबी एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑफिस असिस्टेंट Call Letter for Online Preliminary Examination लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपको अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो अपना एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
परीक्षा पैटर्न
आईबीपीएस की ओर से ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस) प्री एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों से कुल 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में रीजनिंग विषय से 40 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 40 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जायेगा।
