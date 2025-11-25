Language
    IBPS RRB Admit card 2025: ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम एडमिट कार्ड कभी भी हो सकते हैं जारी, परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:56 PM (IST)

    आईबीपीएस की ओर से आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट भर्ती प्रीलिम एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किये जा सकते हैं। प्रवेश पत्र जारी होते ही अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। एग्जाम 6, 7, 13 एवं 14 दिसंबर 2025 को होगा।

    Office Assistant Prelims admit card

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से IBPS RRB 14 ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड कभी भी जारी किये जा सकते हैं। IBPS RRB Clerk Admit Card 2025 ऑनलाइन माध्यम से आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर उपलब्ध होंगे जहां से आवेदनकर्ता लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे प्राप्त कर सकेंगे। सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे, ऑफलाइन डाक आदि के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजे जायेंगे।

    परीक्षा इन डेट्स में होगी आयोजित

    आईबीपीएस की ओर से ऑफिस असिस्टेंट प्रीलिम एग्जाम का आयोजन 6, 7, 13 एवं 14 दिसंबर 2025 को करवाया जायेगा।

    एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • आईबीपीएस आरआरबी एडमिट कार्ड 2025 जारी होते ही सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको ऑफिस असिस्टेंट Call Letter for Online Preliminary Examination लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एवं दिया गया कोड भरकर लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकेंगे।

    प्रीलिम एग्जाम पैटर्न

    आईबीपीएस की ओर से ऑफिस असिस्टेंट 1 प्री एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों से कुल 80 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र में रीजनिंग विषय से 40 प्रश्न और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विषय से 40 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जायेगा।

    भर्ती विवरण

    इस भर्ती के माध्यम से कुल 13316 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। पदानुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-

    • ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पस): 8002 पद
    • ऑफिसर स्केल I (पीओ): 3928 पद
    • ऑफिसर स्केल-II (एग्रीकल्चर ऑफिसर): 50 पद
    • ऑफिसर स्केल-II (लॉ): 49 पद
    • ऑफिसर स्केल-II (सीए): 70 पद
    • ऑफिसर स्केल-II (आईटी): 90 पद
    • ऑफिसर स्केल-II (सामान्य बैंकिंग अधिकारी): 859 पद
    • ऑफिसर स्केल-II (मार्केटिंग ऑफिसर): 50 पद
    • ऑफिसर स्केल-II (कोष प्रबंधक): 16 पद
    • ऑफिसर स्केल III: 202 पद

