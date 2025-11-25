IBPS Clerk Mains Admit Card 2025 Link: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए हैं वे एडमिट कार्ड (IBPS Clerk Mains hall ticket 2025) ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक 2 दिसंबर 2025 तक एक्टिव रहेगा।

कब होगी परीक्षा आईबीपीएस की ओर से क्लर्क मुख्य परीक्षा का आयोजन 29 नवंबर एवं 2 दिसंबर 2025 को करवाया जाना प्रस्तावित है। उम्मीदवार जब भी केंद्र पर जाएं तो अपना एडमिट कार्ड एवं एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं, बिना एडमिट कार्ड एवं आईडी कार्ड के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेस आईबीपीएस क्लर्क एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट कार्ड के लिंक पर क्लिक करना होगा।

अगले पेज पर रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर, पासवर्ड/ डेट ऑफ बर्थ एवं दिया गया कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।

अब आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। IBPS Clerk Mains Admit Card 2025 Download Link 15 हजार से अधिक पदों पर हो रही भर्ती आपको बता दें कि रिवाइज्ड नोटिफिकेशन के अनुसार अब इस भर्ती के माध्यम से देशभर के विभिन्न राज्यों में अब कुल 15684 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। राज्य के अनुसार भर्ती विवरण निम्नलिखित है-