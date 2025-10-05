IBPS RRB 2025: आईबीपीएस क्लर्क, पीओ फॉर्म में करेक्शन के लिए कल ओपन होगी विंडो, 7 अक्टूबर तक रहेगा त्रुटि-सुधार का मौका

आईबीपीएस की ओर से ऑफिसर (Scale-I II III) और ऑफिस असिस्टेंट (Multipurpose) भर्ती में फॉर्म भरने वाले उम्मीदवारों के लिए करेक्शन विंडो कल ओपन कर दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों से फॉर्म भरने में गलती हो गई है वे करेक्शन विंडो ओपन होने के बाद 7 अक्टूबर तक फॉर्म में त्रुटि सुधार कर पाएंगे।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईबीपीएस पीओ, क्लर्क भर्ती 2025 में शामिल होने के लिए आवेदन करने वाले ऐसे उम्मीदवार जिनसे एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय गलती हो गई है उनके लिए बड़ी खबर है। आईबीपीएस की ओर से कल यानी 6 अक्टूबर से करेक्शन विंडो ऑनलाइन माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) कीऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर एक्टिव कर दी जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थी 7 अक्टूबर तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकेंगे। ध्यान रखें कि फॉर्म में करेक्शन केवल ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।

कितना देना होगा करेक्शन चार्ज आईबीपीएस की ओर से साझा की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक करेक्शन करने के लिए उम्मीदवारों को 200 रुपये का भुगतान करना होगा। एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी। इन स्टेप्स से कर पाएंगे फॉर्म में सुधार आईबीपीएस क्लर्क पीओ भर्ती फॉर्म में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल साइट ibps.in पर जाना होगा।

होम पेज पर Officers (Scale-I, II & III) under RRBs (CRP-RRBs-XIV) से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा

इसके बाद नए पेज पर आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

अब जिस फील्ड में करेक्शन करना है उसमें सुधार कर लें।

अब निर्धारित शुल्क जमा कर दें और फॉर्म को सबमिट कर दें।

अंत में फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। इन फील्ड्स में नहीं किया जा सकेगा करेक्शन नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक मूल आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत 'नाम', 'ईमेल आईडी', 'मोबाइल नंबर', रिक्ति में 'राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र', पत्राचार पते में 'राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र' और 'स्थायी पता', 'पद' और 'राष्ट्रीयता' फील्ड में दिए गए डाटा में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकेगा।