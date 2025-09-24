IBPS PO Prelims Result 2025: जल्द ही जारी होगा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स के कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार हैं। पीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 17, 23 एवं 24 अगस्त 2025 को कराया गया था। ऐसे में यदि आप भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप जल्द ही IBPS PO Prelims 2025 का रिजल्ट देख सकेंगे। आईबीपीएस की ओर से रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।