Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IBPS PO Prelims Result 2025: जल्द ही जारी होगा प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट, इन आसान स्टेप्स के कर सकेंगे डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:22 PM (IST)

    आईबीपीएस की ओर से IBPS PO Prelims Result 2025 का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकेंगे। साथ ही इस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    IBPS PO Prelims Result 2025: यहां से डाउनलोड कर सकेंगे रिजल्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों को रिजल्ट का इंतजार हैं। पीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 17, 23 एवं 24 अगस्त 2025 को कराया गया था। ऐसे में यदि आप भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए थे और अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आप जल्द ही IBPS PO Prelims 2025 का रिजल्ट देख सकेंगे। आईबीपीएस की ओर से रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है। रिजल्ट देखने और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ऐसे डाउलोड कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट

    जो उम्मीदवार आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हुए थे, वे रिजल्ट जारी होने के बाद यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

    • रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • अब वेबसाइट के होमपेज पर "IBPS PO Prelims Result 2025" रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।
    • अब रिजल्ट आपकी वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा।
    • रिजल्ट देखने के बाद आप इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।

    सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में होंगे शामिल

    आईबीपीएस पीओ की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। बता दें, मुख्य परीक्षा में उम्मीदवारों से रीजनिंग, सामान्य अर्थशास्त्र, सामान्य जागरूकता, अंग्रेजी, डाटा एनालिसिस आदि विषयों से 200 अंकों के 145 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 160 मिनट निर्धारित की गई है। इस परीक्षा में 25 अंक का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उम्मीदवारों से कुल 2 प्रश्न पूछे जाएंगे।

    यह भी पढ़ें: SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मुख्य परीक्षा रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, डायरेक्ट लिंक sbi.co.in पर होगा एक्टिवेट