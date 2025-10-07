Language
    IBPS PO Pre Scorecard 2025: आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा रिजल्ट ibps.in पर जारी, एक क्लिक में चेक करें नतीजे

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:37 AM (IST)

    आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर रिजल्ट (IBPS PO Prelims Result 2025) जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए लिंक से स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीलिम एग्जाम में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

    IBPS PO Pre Result 2025 यहां से करें चेक।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किया गया है। परीक्षार्थी तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर उपलब्ध करवाए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजों की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    12 अक्टूबर तक लिंक रहेगा एक्टिव

    अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आईबीपीएस की ओर से पीओ/ एमटी भर्ती प्रीलिम स्कोरकार्ड का लिंक 12 अक्टूबर तक एक्टिवेट रहेगा। इसलिए अभ्यर्थी अभी रिजल्ट चेक करने के साथ ही अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें। आईबीपीएस पीओ/ एमटी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 17, 23 एवं 24 अगस्त 2025 को करवाया गया था।

    स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • आईबीपीएस पीओ/ एमटी प्रीलिम रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको रीसेंट अपडेट में रिजल्ट के एक्टिव लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपको दोबारा से CRP PO/MT-XV रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर, पासवर्ड (डेट ऑफ बर्थ) और दिया गया कोड दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

    IBPS PO Pre Result 2025 Link

    सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में ले सकेंगे भाग

    जिन उम्मीदवारों ने प्रीलिम एग्जाम में सफलता प्राप्त की है केवल वे ही भर्ती के अगले चरण मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों से कुल 145 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए 160 मिनट का समय प्रदान किया जायेगा। मुख्य परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है जिसके लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी हो सकते हैं। 

    इस भर्ती के माध्यम से आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर/ मैनेजमेंट ट्रेनी के कुल 5208 पदों नियुक्तियां की जाएंगी। भर्ती से जुड़ी विस्तृत डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

