IBPS PO Pre Result 2025: आईबीपीएस पीओ रिजल्ट एवं कटऑफ कभी भी हो सकता है जारी, इन स्टेप्स से नतीजे कर पाएंगे चेक

आईबीपीएस की ओर से पीओ प्रीलिम एग्जाम रिजल्ट इसी सप्ताह में जारी किया जा सकता है। जो भी अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे मेंस एग्जाम के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे। मुख्य परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित है। इस भर्ती के जरिये कुल 5208 पदों पर नियुक्तियां होंगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर (IBPS PO) भर्ती प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन 17, 23 एवं 24 अगस्त 2025 को करवाया गया था। अब इस एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो इस सप्ताह में खत्म होने का अनुमान है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जायेगा। इसके बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से लॉग इन डिटेल दर्ज करके इसे चेक कर सकेंगे। किसी भी परीक्षार्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की डिटेल नहीं भेजी जाएगी।

मुख्य परीक्षा 12 अक्टूबर को है प्रस्तावित आईबीपीएस रिजल्ट के साथ ही कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी तय कटऑफ प्राप्त कर लेंगे वे मुख्य परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे। मेंस एग्जाम का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 को करवाया जाना है। सफल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।

मेंस एग्जाम पैटर्न आईबीपीएस मेंस एग्जाम के नए पैटर्न के मुताबिक परीक्षा में पहले कुल 155 सवाल पूछे जाते थे जिसमें अब कटौती की गई है। अब से इस परीक्षा में 145 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए पहले 180 मिनट दिए जाते थे लेकिन अब केवल 160 मिनट में प्रश्न पत्र हल करना होगा। मेंस एग्जाम में सफल उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अंत में फाइनल लिस्ट तैयार कर जारी की जाएगी। अंतिम लिस्ट में जगह बनाने वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी।

बैंकों के अनुसार पदों की संख्या इस भर्ती के माध्यम से कुल कुल 5208 पदों पर भर्ती की जाएगी। बैंक के अनुसार पद विवरण निम्नलिखित है- बैंक ऑफ बड़ौदा: 1000 पद

बैंक ऑफ इंडिया: 700 पद

बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 1000

केनरा बैंक: 1000 पद

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 500 पद

इंडियन बैंक: NR/ एन.आर.

इंडियन ओवरसीज बैंक: 450 पद

पंजाब नेशनल बैंक: 200 पद

पंजाब एंड सिंध बैंक: 358 पद

यूको बैंक: एनआर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: एनआर