IBPS PO MT Result 2025 OUT: आईबीपीएस पीओ 15 रिजल्ट घोषित, स्कोरकार्ड ibps.in पर करें डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से पीओ / एमटी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट की जांच कर सकते हैं। जो अभ् ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईबीपीएस की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO)/ मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी जारी कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी स्कोरकार्ड का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है।
सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई
जो उम्मीदवार मेंस एग्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे वे भर्ती के अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई होंगे। साक्षात्कार के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।
स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स
- आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रीसेंट अपडेट्स में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना है।
- अब आपको नए पेज पर रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर एवं पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Login बटन पर क्लिक है।
- इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड कर सकते हैं।
किस बैंक में कितने रिक्त पद, जानें डिटेल
आईबीपीएस की ओर से अब इंटरव्यू का आयोजन किया जायेगा। इंटरव्यू के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट तैयार कर जारी की जाएगी। जिन भी उम्मीदवारों को फाइनल लिस्ट में जगह मिलेगी उन्हें रिक्त पदों पर तैनात किया जायेगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 5208 पदों पर भर्ती की जाएगी। बैंक के अनुसार पदों की संख्या निम्नलिखित है-
- बैंक ऑफ बड़ौदा: 1000 पद
- बैंक ऑफ इंडिया: 700 पद
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 1000
- केनरा बैंक: 1000 पद
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 500 पद
- इंडियन बैंक: NR/ एन.आर.
- इंडियन ओवरसीज बैंक: 450 पद
- पंजाब नेशनल बैंक: 200 पद
- पंजाब एंड सिंध बैंक: 358 पद
- यूको बैंक: एनआर
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: एनआर
