IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ-एमटी मुख्य परीक्षा परिणाम जल्द हो सकता है घोषित, लिंक ibps.in पर होगा एक्टिवेट
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से पीओ / एमटी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी इस एग्जाम में सफल होंगे उनको इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट में भाग लेना होगा। सभी चरणों के बाद फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO)/ मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) मुख्य परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही यह इंतजार खत्म हो सकता है। नतीजे आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर ऑनलाइन जारी किये जायेंगे। इसके बाद अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर अपने परिणाम की जांच कर सकेंगे।
सफल अभ्यर्थियों को अंतिम चरण में होना होगा शामिल
जो उम्मीदवार मेंस एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे वे अंतिम चरण इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इंटरव्यू के लिए शेड्यूल एवं एडमिट कार्ड में एग्जाम के बाद जारी किया जायेगा।
मुख्य परीक्षा रिजल्ट चेक करने का तरीका
- आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर रीसेंट अपडेट्स में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको नए पेज पर रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर एवं पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड कर सकेंगे।
इंटरव्यू के बाद जारी होगी फाइनल लिस्ट
मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू का आयोजन होगा। साक्षात्कार के बाद अभ्यर्थियों की फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम इस लिस्ट में दर्ज होगा उन्हें रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल कुल 5208 पदों पर भर्ती की जाएगी। बैंक के अनुसार पद विवरण निम्नलिखित है-
- बैंक ऑफ बड़ौदा: 1000 पद
- बैंक ऑफ इंडिया: 700 पद
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 1000
- केनरा बैंक: 1000 पद
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 500 पद
- इंडियन बैंक: NR/ एन.आर.
- इंडियन ओवरसीज बैंक: 450 पद
- पंजाब नेशनल बैंक: 200 पद
- पंजाब एंड सिंध बैंक: 358 पद
- यूको बैंक: एनआर
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: एनआर
