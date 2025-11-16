IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, 4 स्टेप्स में स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड
आईबीपीएस की ओर से पीओ/ एमटी मेंस एग्जाम रिजल्ट जल्द ही घोषित किये जाने का अनुमान है। परिणाम घोषित होने के बाद जो अभ्यर्थी इसमें निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे वे इंटरव्यू/ पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालीफाई होंगे। इस भर्ती के जरिये कुल 5208 पदों पर भर्ती होगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO)/ मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के लिए आयोजित हुई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जायेगा जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल रहेंगे वे अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
केवल 4 स्टेप्स में चेक कर सकेंगे रिजल्ट
परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी केवल 4 स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- स्टेप 1: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट करना होगा।
- स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर रीसेंट अपडेट्स में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 3: अब आपको नए पेज पर रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर एवं पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।
- स्टेप 4: इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकेंगे।
इंटरव्यू शेड्यूल रिजल्ट आने के बाद होगा जारी
आईबीपीएस की ओर से मेंस रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरव्यू / पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी किया जायेगा। साक्षात्कार से कुछ दिन पूर्व कॉल लेटर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।
कुल 5208 पदों पर होनी है भर्ती
इस भर्ती के माध्यम से कुल कुल 5208 पदों पर भर्ती की जाएगी। बैंक के अनुसार पद विवरण निम्नलिखित है-
- बैंक ऑफ बड़ौदा: 1000 पद
- बैंक ऑफ इंडिया: 700 पद
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 1000
- केनरा बैंक: 1000 पद
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया: 500 पद
- इंडियन बैंक: NR/ एन.आर.
- इंडियन ओवरसीज बैंक: 450 पद
- पंजाब नेशनल बैंक: 200 पद
- पंजाब एंड सिंध बैंक: 358 पद
- यूको बैंक: एनआर
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया: एनआर
