IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जाम रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, 4 स्टेप्स में स्कोरकार्ड कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO)/ मैनेजमेंट ट्रेनी (MT) के लिए आयोजित हुई मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। परिणाम की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जारी किया जायेगा जहां से परीक्षार्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। जो अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल रहेंगे वे अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।

केवल 4 स्टेप्स में चेक कर सकेंगे रिजल्ट परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी केवल 4 स्टेप्स को फॉलो करके रिजल्ट की जांच करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्टेप्स निम्नलिखित हैं- स्टेप 1: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर विजिट करना होगा।

स्टेप 2: वेबसाइट के होम पेज पर रीसेंट अपडेट्स में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: अब आपको नए पेज पर रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर एवं पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 4: इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकेंगे। इंटरव्यू शेड्यूल रिजल्ट आने के बाद होगा जारी आईबीपीएस की ओर से मेंस रिजल्ट जारी होने के बाद इंटरव्यू / पर्सनैलिटी टेस्ट का शेड्यूल जारी किया जायेगा। साक्षात्कार से कुछ दिन पूर्व कॉल लेटर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे।