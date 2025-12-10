IBPS PO Interview Admit Card 2025 Link: आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड के लिए उपलब्ध, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सेलेक्शन (IBPS) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए इंटरव्यू कॉल लेटर डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी अभ्यर्थी को डाक या पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।

इस डेट तक रहेगा लिंक एक्टिव इंटरव्यू में भाग लेने जा रहे अभ्यर्थियों को बता दें कि एडमिट कार्ड का लिंक 14 दिसंबर तक एक्टिवेट रहेगा। अभ्यर्थी लॉग इन डिटेल दर्ज करके तुरंत ही इसे डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स आईबीपीएस पीओ कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें।

वेबसाइट के होम पेज पर आपको एडमिट इंटरव्यू कॉल लेटर के लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर/ रोल नंबर, पासवर्ड (डेट ऑफ बर्थ) एवं दिया गया कैप्चा कोड भरकर लॉग इन करना होगा।

इसके बाद कॉल लेटर स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।