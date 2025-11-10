Language
    IBPS Clerk Result 2025 Date: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, डायरेक्ट लिंक ibps.in पर होगा एक्टिवेट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:40 PM (IST)

    आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम एग्जाम रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे वे मेंस एग्जाम में शामिल होने के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। इस भर्ती के माध्यम से कुल 13533 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    IBPS Clerk Result 2025 जल्द होगा घोषित।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 04, 05 और 11 अक्टूबर 2025 को देशभर में निर्धारित केंद्रों पर करवाया गया था। अब इन सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबीपीएस की ओर से क्लर्क प्रीलिम रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर घोषित कर दिया जायेगा।

    नतीजों के साथ आएगा कटऑफ

    रिजल्ट जारी होने के साथ ही आईबीपीएस की ओर से कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। जो परीक्षार्थी निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे केवल वे ही भर्ती के अगले चरण मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।

    स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स

    • आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर रीसेंट अपडेट्स में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • अब आपको नए पेज पर रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर एवं पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकेंगे।

    पदों में भी हुई बढ़ोत्तरी, अब 13533 पोस्ट पर होंगी नियुक्तियां

    IBPS की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) भर्ती के पदों में बढ़ोत्तरी की गई है। पहले इस भर्ती के माध्यम से 10277 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन अब पदों में बढ़ोत्तरी के बाद को 13533 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    • अंडमान एवं निकोबार: 15 पद
    • आंध्र प्रदेश: 409 पद
    • अरुणाचल प्रदेश: 36 पद
    • असम: 373 पद
    • बिहार: 748 पद
    • चंडीगढ़: 13 पद
    • छत्तीसगढ़: 298 पद
    • दादरा और नगर हवेली और दमन दीव: 43 पद
    • दिल्ली: 279 पद
    • गोवा: 90 पद
    • गुजरात: 860 पद
    • हरियाणा: 181 पद
    • हिमाचल प्रदेश: 121 पद
    • जम्मू एवं कश्मीर: 75 पद
    • झारखंड: 177 पद
    • कर्नाटक: 1248 पद
    • केरल: 342 पद
    • लद्दाख: 07 पद
    • लक्षद्वीप: 07 पद
    • मध्य प्रदेश: 755 पद
    • महाराष्ट्र: 1144 पद
    • मणिपुर: 43 पद
    • मेघालय: 19 पद
    • मिजोरम: 29 पद
    • नागालैंड: 34 पद
    • ओडिशा: 479 पद
    • पुडुचेरी: 24 पद
    • पंजाब: 313 पद
    • राजस्थान: 394 पद
    • सिक्किम: 22 पद
    • तमिलनाडु: 1161 पद
    • तेलंगाना: 302 पद
    • त्रिपुरा: 59 पद
    • उत्तर प्रदेश: 2346 पद
    • उत्तराखंड: 95 पद
    • पश्चिम बंगाल: 992 पद

