IBPS Clerk Result 2025 Date: आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम रिजल्ट जल्द जारी होने की उम्मीद, डायरेक्ट लिंक ibps.in पर होगा एक्टिवेट

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन (IBPS) की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) भर्ती प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 04, 05 और 11 अक्टूबर 2025 को देशभर में निर्धारित केंद्रों पर करवाया गया था। अब इन सभी अभ्यर्थियों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है जो कभी भी खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबीपीएस की ओर से क्लर्क प्रीलिम रिजल्ट जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर घोषित कर दिया जायेगा।

नतीजों के साथ आएगा कटऑफ रिजल्ट जारी होने के साथ ही आईबीपीएस की ओर से कटऑफ भी जारी कर दिया जायेगा। जो परीक्षार्थी निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे केवल वे ही भर्ती के अगले चरण मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जाएंगे।

स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की स्टेप्स आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम रिजल्ट जारी होते ही सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर रीसेंट अपडेट्स में रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।

अब आपको नए पेज पर रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर एवं पासवर्ड या डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके Login बटन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही डाउनलोड भी कर सकेंगे। पदों में भी हुई बढ़ोत्तरी, अब 13533 पोस्ट पर होंगी नियुक्तियां IBPS की ओर से क्लर्क (कस्टमर सर्विस एसोसिएट) भर्ती के पदों में बढ़ोत्तरी की गई है। पहले इस भर्ती के माध्यम से 10277 पदों पर भर्ती की जानी थी, लेकिन अब पदों में बढ़ोत्तरी के बाद को 13533 पोस्ट पर नियुक्तियां की जाएंगी।