IB SA MT Answer Key 2025: सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा की आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से कर सकते हैं डाउनलोड

एजुकेशन डेस्स, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरों की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट (मोटर ट्रांसपोर्ट) भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

IB SA MT Answer Key 2025 : ऐसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट (मोटर ट्रांसपोर्ट) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर विजिट करें।

पर जाकर विजिट करें। इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर आईबी एसए एमटी प्रोविजनल आसंर-की लिंक पर क्लिक करें।

लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करें।

लॉगिन करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उम्मीदवार किसी उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, उन उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया जाएगा।