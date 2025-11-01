Language
    IB SA MT Answer Key 2025: सिक्योरिटी असिस्टेंट परीक्षा की आंसर-की जारी, इन स्टेप्स से कर सकते हैं डाउनलोड

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 12:52 PM (IST)

    आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट (मोटर ट्रांसपोर्ट) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर को किया गया था।    

    एजुकेशन डेस्स, नई दिल्ली: इंटेलिजेंस ब्यूरों की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट (मोटर ट्रांसपोर्ट) भर्ती परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करके अपने उत्तरों का मूल्यांकन कर सकते हैं। आंसर-की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in  पर डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करना होगा।

    IB SA MT Answer Key 2025ऐसे डाउनलोड करें प्रोविजनल आंसर-की

    आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट (मोटर ट्रांसपोर्ट) परीक्षा की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं।

    • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर आईबी एसए एमटी प्रोविजनल आसंर-की लिंक पर क्लिक करें।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद प्रोविजनल आंसर-की आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
    • प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।


    ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका

    प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। इसके साथ ही जो उम्मीदवार किसी उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, उन उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया जाएगा। 

    इस दिन हुई थी परीक्षा

    आईबी की ओर से सिक्योरिटी असिस्टेंट (मोटर ट्रांसपोर्ट) भर्ती परीक्षा का आयोजन 30 अक्टूबर को किया गया था। परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि अब उम्मीदवारों को टियर-1 परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है, जो जल्द ही जारी किया जाएगा। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट (मोटर ट्रांसपोर्ट) के कुल 455 पदों पर भर्ती की जाएगी। साथ ही टियर-1 परीक्षा में सफल उम्मीदवार टियर-2 की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। टियर-2 परीक्षा कुल 50 अंकों के लिए आयोजित कराई जाएगी। 

