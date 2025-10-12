IB JIO Admit Card 2025 Link: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार तुरंत ही आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

15 अक्टूबर को आयोजित होगी परीक्षा आईबी जीआईओ ग्रेड-II और टेक्निकल की भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा। इन स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड करें एडमिट कार्ड आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर विजिट करें।

होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।

अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड भरकर Login बटन पर क्लिक करना है।

इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें। IB JIO Admit Card 2025 Download Link

सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो अपना एडमिट कार्ड एवं उसके साथ एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के बिना आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। आईडी कार्ड के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है।