    IB JIO Admit Card 2025 Link: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, यहां से करें डाउनलोड

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:00 PM (IST)

    मिनिस्ट्री एवं होम अफेयर्स की ओर से आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती का आयोजन 15 अक्टूबर को करवाया जायेगा। एग्जाम में शमिल होने के लिए आवेदनकर्ताओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

    IB JIO Admit Card 2025 यहां से करें डाउनलोड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) की ओर से जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II और टेक्निकल भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए गए हैं। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार तुरंत ही आईबी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    15 अक्टूबर को आयोजित होगी परीक्षा

    आईबी जीआईओ ग्रेड-II और टेक्निकल की भर्ती परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

    इन स्टेप्स को फॉलो कर डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    • आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर विजिट करें।
    • होम पेज पर एडमिट कार्ड से संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
    • अब आपको यूजर आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कैप्चा कोड भरकर Login बटन पर क्लिक करना है।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें।

    IB JIO Admit Card 2025 Download Link

    सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो अपना एडमिट कार्ड एवं उसके साथ एक वैलिड पहचान पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र के बिना आपको परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं दी जाएगी। आईडी कार्ड के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग किया जा सकता है।

    IB JIO Admit Card

    परीक्षा पैटर्न

    आईबी जियो भर्ती परीक्षा में उम्मीदवारों से बहुविकल्पीय प्रकार के कुल 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करने के लिए उम्मीदवारों को 120 मिनट यानी कि दो घंटे का समय प्रदान दिया जायेगा। परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य मानसिक योग्यता और संबंधित विषय से सवाल पूछे जायेंगे।
    जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे स्किल टेस्ट एवं इंटरव्यू के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। स्किल टेस्ट के लिए 20 अंक और साक्षात्कार के लिए 30 अंक निर्धारित हैं। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थियों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

