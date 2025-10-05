IB ACIO Result 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ग्रेड-2 रिजल्ट जल्द हो सकता है जारी, लिंक mha.gov.in पर होगा एक्टिवेट
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से IB ACIO Result 2025 Tier 1 रिजल्ट जल्द ही घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट जारी होने पर परीक्षार्थी ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाकर ऑनलाइन नतीजे चेक कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में निर्धारित कटऑफ प्राप्त करेंगे वे टियर 2 एग्जाम में भाग ले सकेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंटेलीजेंस ब्यूरो की ओर से असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2 भर्ती टियर-1 एग्जाम का आयोजन 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को करवाया गया था। एग्जाम संपन्न होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से प्रोविजनल आंसर की जारी की गई थी जिस पर 25 सितंबर तक ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया गया था। अब इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार है जो खत्म होने वाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईबी की ओर से टियर 1 रिजल्ट की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी।
कहां और कैसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से परिणाम की जानकारी नहीं दी जाएगी। रिजल्ट चेक करने की स्टेप्स निम्नलिखित हैं-
- IB ACIO Grade 2 Result 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mha.gov.in पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट के होमपेज पर रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यूजर आईडी, जन्मतिथि और रजिस्ट्रेशन नंबर को दर्ज करके अकाउंट को लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद रिजल्ट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।
नतीजे जारी होने के साथ ही आईबी की ओर से कटऑफ भी जारी किया जायेगा। जो अभ्यर्थी कैटेगरी के अनुसार निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त कर लेंगे केवल वे ही टियर 2 एग्जामिनेशन के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे।
टियर-2 एग्जाम पैटर्न
टियर-2 की परीक्षा में 50 अंकों का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेपर में निबंध लेखन के लिए 30 अंक एवं English Comprehension and Precis Writing के लिए 20 अंक निर्धारित हैं। इस परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इंटरव्यू कुल 100 अंकों के लिए होगा। सभी चरणों में सफल अभ्यर्थियों को अंतिम मेरिट लिस्ट में जगह मिलेगी। इस भर्ती के माध्यम से कुल 3717 रिक्त पदों पर नियुक्तयां की जाएंगी। इसमें से अनरिजर्व के लिए 1537 पद, ओबीसी के लिए 946 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 442 पद, एससी के लिए 566 पद और एसटी वर्ग के लिए 226 पद आरक्षित हैं।
