Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    IAF Group Y Result 2025: इंडियन एयरफोर्स ग्रुप Y मेडिकल असिस्टेंट रिजल्ट घोषित, यहां दिए लिंक से करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    इंडियन एयरफोर्स की ओर से IAF Group Y Medical Assistant Airmen Result जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी परिणाम की जांच ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकते हैं। फेज 2 के लिए सफल अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड ईमेल पर भेज दिए जायेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    IAF Group Y Medical Assistant Airmen Result 2025 जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स की ओर से ग्रुप Y (मेडिकल असिस्टेंट) के तहत एयरमैन (02/2026) पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से IAF की ऑफिशियल वेबसाइट airmenselection.cdac.in जारी किया गया है। एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं। परिणाम चेक करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सफल अभ्यर्थी फेज II एग्जाम के लिए क्वालीफाई

    जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे दूसरे चरण की परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। सफल उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिए जायेंगे।

    रिजल्ट चेक करने का तरीका

    • इंडियन एयरफोर्स एयरमैन रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट  विजिट करें।
    • होम पेज पर आपको रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद नए पेज पर यूजरनेम या ईमेल आईडी, पासवर्ड एवं दिया गया कोड दर्ज करके लॉग इन बटन पर क्लिक करना होगा।
    • अब परिणाम स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं।

    सफल अभ्यर्थियों के लिए अगला चरण

    जो उम्मीदवार ऑनलाइन टेस्ट में सफल हुए हैं उनको अगले राउंड में फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, Adaptability Test II में भाग लेना होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का मेडिकल टेस्ट होगा। सभी चरणों के संपन्न होने के बाद अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट घोषित किया जायेगा। जिन उम्मीदवारों का नाम अंतिम लिस्ट में होगा उनको रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। भर्ती से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- MP Police Vacancy 2025: एमपी पुलिस एसआई, सूबेदार पदों पर जल्द कर लें आवेदन, फॉर्म भरने की लास्ट डेट नजदीक