IAF Group Y Result 2025: इंडियन एयरफोर्स ग्रुप Y मेडिकल असिस्टेंट रिजल्ट घोषित, यहां दिए लिंक से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन एयरफोर्स की ओर से ग्रुप Y (मेडिकल असिस्टेंट) के तहत एयरमैन (02/2026) पदों पर होने वाली भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। परिणाम ऑनलाइन माध्यम से IAF की ऑफिशियल वेबसाइट airmenselection.cdac.in जारी किया गया है। एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से नतीजे चेक कर सकते हैं। परिणाम चेक करने के लिए आपको लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

सफल अभ्यर्थी फेज II एग्जाम के लिए क्वालीफाई जो अभ्यर्थी पहले चरण की परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे वे दूसरे चरण की परीक्षा के लिए क्वालीफाई माने जायेंगे। सफल उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिए जायेंगे।