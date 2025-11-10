HTET Result 2025 OUT: हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा रिजल्ट bsehresult.in पर घोषित, यहां दिए Link से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) की ओर से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा रिजल्ट (HTET Exam Result 2024) आज यानी 10 नवंबर 2025 को घोषित कर दिया गया है। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in एवं bsehresult.in पर जारी किया गया है। हरियाणा टीईटी एग्जाम में भाग लेने वाले उम्मीदवार तुरंत ही वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके नतीजे चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए लॉग इन डिटेल दर्ज करनी होगी।

4 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में लिया था भाग हरियाणा बोर्ड की ओर से हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (HTET) का आयोजन 30 एवं 31 जुलाई 2025 को राज्यभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया गया था। 30 जुलाई को लेवल III (PGT) परीक्षा का आयोजन हुआ था। 31 जुलाई को दो शिफ्ट में लेवल 1 व 2 का आयोजन किया गया गया था। इस परीक्षा में लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

रिजल्ट चेक करने का आसान तरीका हरियाणा टीईटी रिजल्ट 2025 चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर विजिट करना होगा।

वेबसाइट के होम पेज पर पर HTET Exam Result 2024 लिंक पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद रोल नंबर एवं डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके साइन इन बटन पर क्लिक करना है।

अब स्क्रीन पर रिजल्ट ओपन हो जायेगा जिसे आप चेक करने के साथ ही स्कोरकार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। HTET Result 2025 Link