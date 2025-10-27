HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल जल्द आने की उम्मीद, संभावित डेट्स यहां करें चेक
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से HBSE 10th 12th Date Sheet 2026 जल्द ही जारी की जा सकती है। टाइम टेबल ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जारी होगा। ध्यान रखें कि दोनों ही कक्षाओं के लिए परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल माह (संभावित) तक आयोजित होंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा बोर्ड से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्रों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से सेकेंडरी (मैट्रिक) एवं सीनियर सेकेंडरी (इंटरमीडिएट) वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए टाइम टेबल जल्द ही जारी किया जा सकता है। डेट शीट ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जायेगा जिसमें तिथि एवं विषय के अनुसार टाइम टेबल प्रदान किया जायेगा।
इन डेट्स में हो सकती हैं परीक्षाएं
हरियाणा बोर्ड 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं 20 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित की जा सकती हैं। दोनों ही कक्षाओं के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम का आयोजन 1 से 17 फरवरी 2026 तक करवाया जायेगा। छात्र ध्यान रखें कि यह डेट्स संभावित हैं, ऑफिशियल टाइम टेबल जारी होते ही सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल उपलब्ध करवा दिया जायेगा।
परीक्षा की शिफ्ट एवं टाइमिंग
हरियाणा बोर्ड की ओर से 10th 12th बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाता है। ज्यादातर विषयों के लिए परीक्षा दोपहर 12:30 से शुरू की जाती है। कुछ विषयों के लिए टाइमिंग 3 बजे तक रहती है वहीं कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग 3:30 बजे तक रहेगी।
एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व होंगे उपलब्ध
आपको बता दें कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स परीक्षा से कुछ दिन पूर्व स्कूलों में भेज दिया जायेंगे। इसके बाद सभी छात्र अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे।। सभी छात्र छात्राएं ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा केंद्र पर एग्जाम देने जाएं तो अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं जिससे कि आपका वेरिफिकेशन हो सके। जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे उनको एग्जाम देने से रोक दिया जायेगा।
रिजल्ट मई माह में होगा जारी
बोर्ड एग्जाम संपन्न होने के बाद बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी किया जायेगा। दोनों ही कक्षाओं का रिजल्ट मई 2026 महीने में घोषित किया जा सकता है। पिछले वर्ष 10th क्लास का रिजल्ट 17 मई को वहीं 12th क्लास का रिजल्ट 13 मई को जारी किया गया था।
