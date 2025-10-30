HP TET Admit Card 2025: टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (HPBOSE) की ओर से हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार HP TET 2025 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।