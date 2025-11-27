HP Board 12th Date Sheet 2026: हिमाचल बोर्ड सीनियर सेकेंडरी टाइम टेबल जारी, तिथि एवं सब्जेक्ट वाइज चेक करें डेट शीट
हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट/12th एग्जाम के लिए टाइम टेबल (HP Board 12th Time Table 2026) जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 3 मार्च से स्टार्ट होंगी। रेगुलर छात्रों की परीक्षाएं 1 अप्रैल तक वहीं SOS स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 30 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) की ओर से सीनियर सेकेंडरी बोर्ड (12th/ रेगुलर) एवं SOS (ओपन बोर्ड) परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 3 मार्च से स्टार्ट की जाएंगी। रेगुलर छात्रों की परीक्षाएं 1 अप्रैल 2026 तक एवं SOS परीक्षाएं 30 मार्च 2026 तक संपन्न होंगी। छात्र एवं छात्राएं रेगुलर एवं ओपन बोर्ड परीक्षाओं का पूरा टाइम टेबल इस पेज से चेक करने के साथ ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रैक्टिकल एग्जाम इन डेट्स में होंगे संपन्न
हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 20 से 28 फरवरी 2026 तक स्कूलों में संपन्न करवाई जाएंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए 18 फरवरी को अपने स्कूल से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।
HP Board Time Table 2026 Class 12 (Regular & SOS)
|परीक्षा की तिथि
|विषय/ रेगुलर
|विषय/ SOS
|3 मार्च 2026
|संस्कृत
|संस्कृत
|5 मार्च 2026
|अंग्रेजी
|अंग्रेजी
|6 मार्च 2026
|पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
|पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
|7 मार्च 2026
|इकोनॉमिक्स
|इकोनॉमिक्स
|9 मार्च 2026
|फिजिक्स
|फिजिक्स
|10 मार्च 2026
|
समाज शास्त्र
|
समाज शास्त्र
|11 मार्च 2026
|फाइन आर्ट्स (Painting/Graphics/Sculpture/Applied Art)
|-
|12 मार्च 2026
|हिंदी, उर्दू
|हिंदी, उर्दू
|13 मार्च 2026
|अकाउंटेंसी, बायोलॉजी
|अकाउंटेंसी, बायोलॉजी
|14 मार्च 2026
|साइकोलॉजी
|-
|16 मार्च 2026
|फ्रेंच
|-
|17 मार्च 2026
|पॉलिटिकल विज्ञान
|पॉलिटिकल विज्ञान
|18 मार्च 2026
|फिलॉसफी
|फिलॉसफी
|19 मार्च 2026
|मैथमेटिक्स
|मैथमेटिक्स
|20 मार्च 2026
|डांस (Kathak/Bharat Natyam)
|-
|23 मार्च 2026
|केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज
|केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज
|24 मार्च 2026
|ह्यूमन इकोलॉजी एंड फेमिली साइंस
|ह्यूमन इकोलॉजी एंड फेमिली साइंस
|25 मार्च 2026
|जियोग्राफी
|जियोग्राफी
|27 मार्च 2026
|इतिहास
|इतिहास
|28 मार्च 2026
|फाइनेंशियल लिटरेसी
|फाइनेंशियल लिटरेसी
|30 मार्च 2026
|फिजिकल एजुकेशन, योग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, आटोमोटिव, हेल्थकेयर, इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकाम, टूरिज्म एंड हास्पिटैलिटी, बैंकिंग, फाइनांस सर्विसिज एंड इंश्योरेंस, होम फर्निशिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, प्लंबर, फूड प्रोसेसिंग
|फिजिकल एजुकेशन, योग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, आटोमोटिव, हेल्थकेयर, इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकाम, टूरिज्म एंड हास्पिटैलिटी, बैंकिंग, फाइनांस सर्विसिज एंड इंश्योरेंस, होम फर्निशिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, प्लंबर
|1 अप्रैल 2026
|म्यूजिक हिंदुस्तानी वोकल, म्यूजिक हिंदुस्तानी इंस्ट्रुमेंटल, म्यूजिक इंस्ट्रुमेंटल प्रसेसन
|-
परीक्षा के लिए टाइमिंग
आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश 12th क्लास के लिए पेपर सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक संपन्न करवाया जायेगा। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 9 बजकर 45 मिनट से लेकर 11 बजे तक आयोजित होंगी।
