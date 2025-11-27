Language
    HP Board 12th Date Sheet 2026: हिमाचल बोर्ड सीनियर सेकेंडरी टाइम टेबल जारी, तिथि एवं सब्जेक्ट वाइज चेक करें डेट शीट

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 04:37 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से इंटरमीडिएट/12th एग्जाम के लिए टाइम टेबल (HP Board 12th Time Table 2026) जारी कर दिया गया है। परीक्षाएं 3 मार्च से स्टार्ट होंगी। रेगुलर छात्रों की परीक्षाएं 1 अप्रैल तक वहीं SOS स्टूडेंट्स की परीक्षाएं 30 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी।

    HP Board Time Table 2026 Class 12

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HPBOSE) की ओर से सीनियर सेकेंडरी बोर्ड (12th/ रेगुलर) एवं SOS (ओपन बोर्ड) परीक्षाओं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। डेटशीट के मुताबिक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 3 मार्च से स्टार्ट की जाएंगी। रेगुलर छात्रों की परीक्षाएं 1 अप्रैल 2026 तक एवं SOS परीक्षाएं 30 मार्च 2026 तक संपन्न होंगी। छात्र एवं छात्राएं रेगुलर एवं ओपन बोर्ड परीक्षाओं का पूरा टाइम टेबल इस पेज से चेक करने के साथ ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

    प्रैक्टिकल एग्जाम इन डेट्स में होंगे संपन्न

    हिमाचल प्रदेश बोर्ड की ओर से जारी टाइम टेबल के मुताबिक प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 20 से 28 फरवरी 2026 तक स्कूलों में संपन्न करवाई जाएंगी। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए 18 फरवरी को अपने स्कूल से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर लें।

    HP Board Time Table 2026 Class 12 (Regular & SOS)

    परीक्षा की तिथि विषय/ रेगुलर विषय/ SOS
    3 मार्च 2026 संस्कृत संस्कृत
    5 मार्च 2026 अंग्रेजी अंग्रेजी
    6 मार्च 2026 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
    7 मार्च 2026 इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स
    9 मार्च 2026 फिजिक्स फिजिक्स
    10 मार्च 2026 
    समाज शास्त्र
    		 
    समाज शास्त्र
    11 मार्च 2026  फाइन आर्ट्स (Painting/Graphics/Sculpture/Applied Art)  -
    12 मार्च 2026  हिंदी, उर्दू   हिंदी, उर्दू 
    13 मार्च 2026  अकाउंटेंसी, बायोलॉजी  अकाउंटेंसी, बायोलॉजी
    14 मार्च 2026  साइकोलॉजी  -
    16 मार्च 2026  फ्रेंच  -
    17 मार्च 2026  पॉलिटिकल विज्ञान  पॉलिटिकल विज्ञान
    18 मार्च 2026  फिलॉसफी  फिलॉसफी
    19 मार्च 2026  मैथमेटिक्स  मैथमेटिक्स
    20 मार्च 2026  डांस (Kathak/Bharat Natyam)  -
    23 मार्च 2026  केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज  केमिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज
    24 मार्च 2026  ह्यूमन इकोलॉजी एंड फेमिली साइंस ह्यूमन इकोलॉजी एंड फेमिली साइंस
    25 मार्च 2026  जियोग्राफी  जियोग्राफी
    27 मार्च 2026  इतिहास  इतिहास
    28 मार्च 2026  फाइनेंशियल लिटरेसी  फाइनेंशियल लिटरेसी
    30 मार्च 2026  फिजिकल एजुकेशन, योग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, आटोमोटिव, हेल्थकेयर, इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकाम, टूरिज्म एंड हास्पिटैलिटी, बैंकिंग, फाइनांस सर्विसिज एंड इंश्योरेंस, होम फर्निशिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, प्लंबर, फूड प्रोसेसिंग  फिजिकल एजुकेशन, योग, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, आटोमोटिव, हेल्थकेयर, इंफार्मेशन टेक्नोलाजी, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट, रिटेल, फिजिकल एजुकेशन, प्राइवेट सिक्योरिटी, टेलीकाम, टूरिज्म एंड हास्पिटैलिटी, बैंकिंग, फाइनांस सर्विसिज एंड इंश्योरेंस, होम फर्निशिंग, ब्यूटी एंड वेलनेस, इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर, प्लंबर
    1 अप्रैल 2026  म्यूजिक हिंदुस्तानी वोकल, म्यूजिक हिंदुस्तानी इंस्ट्रुमेंटल, म्यूजिक इंस्ट्रुमेंटल प्रसेसन  -

    HP Board Exam Date 2026 PDF 

    परीक्षा के लिए टाइमिंग

    आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश 12th क्लास के लिए पेपर सुबह 9:45 से लेकर दोपहर 1 बजे तक संपन्न करवाया जायेगा। कुछ विषयों के लिए परीक्षा सुबह 9 बजकर 45 मिनट से लेकर 11 बजे तक आयोजित होंगी।

