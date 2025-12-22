हवाई पट्टी पर खुले में हुई होम गार्ड भर्ती परीक्षा, 186 पदों के लिए MBA MBA ग्रेजुएट युवाओं ने भी दिया एग्जाम
ओडिशा में होम गार्ड के 186 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 16 दिसंबर को करवाया गया था। इस परीक्षा में आवेदन की संख्या 8000 होने के चलते संबलपुर जिला पुलि ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में कुछ न कुछ अनोखा मामला सामने आता ही रहता है। इसी कड़ी में ताजा मामला ओडिशा में हुई होम गार्ड भर्ती का आया है। इस राज्य में होम गार्ड के 186 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई थी। भर्ती के लिए आवेदन अधिक आने के चलते एग्जाम सेंटर का निर्धारण न करके जिला पुलिस प्रशासन ने संबलपुर जिले की हवाई पट्टी पर ही परीक्षा का आयोजन करवा दिया।
वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा तेज
इस भर्ती के लिए कुल 8000 युवाओं ने परीक्षा में भाग लिया। इन सभी को परीक्षा देने के लिए हवाई पट्टी पर खुले में बैठाया गया। उन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। परीक्षा में अनुशासन बनाये रखने के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई। अब इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद वीडियो वायरल हो रहा है।
MBA MCA से लेकर ग्रेजुएट युवाओं ने भी लिया परीक्षा में भाग
सरकारी नौकरी की मारामारी कितनी हो सकती है यह इस भर्ती के दौरान देखने को मिला। होम गार्ड पदों के लिए पात्रता केवल 5वीं पास रखी गई थी। लेकिन, इस भर्ती में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर एमबीए, एमसीए पास उम्मीदवारों ने भी परीक्षा में भाग लिया।
क्यों हुई हवाई पट्टी पर परीक्षा
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इस भर्ती में उम्मीदवारों की भारी संख्या को देखते हुए, संबलपुर जिला पुलिस ने लिखित परीक्षा उस हवाई पट्टी पर आयोजित की जिसका उपयोग बहुत कम होता है।
सोशल मीडिया पर बता दिया सार्वजनिक सभा
परीक्षा पर वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस भर्ती की व्यवस्थाओं पर चिंता व्यक्त की है, कुछ ने टिप्पणी की है कि परीक्षा औपचारिक परीक्षा की बजाय सार्वजनिक सभा जैसी लग रही थी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।