हवाई पट्टी पर खुले में हुई होम गार्ड भर्ती परीक्षा, 186 पदों के लिए MBA MBA ग्रेजुएट युवाओं ने भी दिया एग्जाम

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हमारे देश में कुछ न कुछ अनोखा मामला सामने आता ही रहता है। इसी कड़ी में ताजा मामला ओडिशा में हुई होम गार्ड भर्ती का आया है। इस राज्य में होम गार्ड के 186 पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली गई थी। भर्ती के लिए आवेदन अधिक आने के चलते एग्जाम सेंटर का निर्धारण न करके जिला पुलिस प्रशासन ने संबलपुर जिले की हवाई पट्टी पर ही परीक्षा का आयोजन करवा दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा तेज इस भर्ती के लिए कुल 8000 युवाओं ने परीक्षा में भाग लिया। इन सभी को परीक्षा देने के लिए हवाई पट्टी पर खुले में बैठाया गया। उन पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से नजर रखी गई। परीक्षा में अनुशासन बनाये रखने के लिए पुलिस की तैनाती भी की गई। अब इस परीक्षा के संपन्न होने के बाद वीडियो वायरल हो रहा है।

MBA MCA से लेकर ग्रेजुएट युवाओं ने भी लिया परीक्षा में भाग सरकारी नौकरी की मारामारी कितनी हो सकती है यह इस भर्ती के दौरान देखने को मिला। होम गार्ड पदों के लिए पात्रता केवल 5वीं पास रखी गई थी। लेकिन, इस भर्ती में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर एमबीए, एमसीए पास उम्मीदवारों ने भी परीक्षा में भाग लिया।