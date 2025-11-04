Language
    HBSE Result 2025: हरियाणा बोर्ड सेकेंडरी एवं 10th ओपन बोर्ड रिजल्ट घोषित, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:05 PM (IST)

    हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी सितंबर अक्टूबर एवं ओपन बोर्ड 10th क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। स्टूडेंट्स रिजल्ट की जांच बोर्ड की वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से की जा सकती है। नतीजे चेक करने के लिए रोल नंबर दर्ज करना होगा।

    Haryana Board Secondary and Open Board 10th results declared.

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) की ओर से सेकेंडरी एग्जाम सितंबर/ अक्टूबर 2025 एवं 10th ओपन बोर्ड सितंबर/ अक्टूबर 2025 परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन भी छात्रों ने इस इस परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जहां स्टूडेंट्स रोल नंबर दर्ज करके परिणाम की जांच कर सकते हैं।

    इन छात्रों का रिजल्ट हुआ जारी

    नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक "सेकेंडरी (मुक्त विद्यालय) परीक्षा सितम्बर- 2025 में जिन परीक्षार्थियों द्वारा CTP/OCTP/ Re-Appear/ Partial Improvement/ Full Improvement/ Additional Category/ Mercy Chance के तहत परीक्षा दी गई थी, उनका परिणाम दिनांक 03.11.2025 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए Link पर चेक कर सकते हैं।"

    इन स्टेप्स से चेक करें नतीजे

    हरियाणा बोर्ड ओपन बोर्ड/ सेकेंडरी एग्जाम सितंबर अक्टूबर रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर विजिट करें।
    होम पेज पर News में Result Live : Secondary Exam Sept./Oct.-2025 Result Live : Secondary Exam Sept./Oct.-2025 या Result Live : Secondary (HOS) Exam Sept./Oct.-2025 पर क्लिक करें।
    इसके बाद रोल नंबर दर्ज करें।
    अब आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जहां से आप नतीजे चेक करने के साथ ही इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।

    जो छात्र रोल नंबर भूल गए हैं वे माता का नाम, पिता का नाम अपना नाम व जनतिथि दर्ज करके परिणाम की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा छात्र रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके भी परिणाम की जांच कर सकते हैं। 

