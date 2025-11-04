HBSE Result 2025: हरियाणा बोर्ड सेकेंडरी एवं 10th ओपन बोर्ड रिजल्ट घोषित, यहां दिए डायरेक्ट लिंक से करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा (BSEH) की ओर से सेकेंडरी एग्जाम सितंबर/ अक्टूबर 2025 एवं 10th ओपन बोर्ड सितंबर/ अक्टूबर 2025 परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जिन भी छात्रों ने इस इस परीक्षा में भाग लिया था वे तुरंत ही हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए इस पेज पर भी रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवा दिया गया है जहां स्टूडेंट्स रोल नंबर दर्ज करके परिणाम की जांच कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन छात्रों का रिजल्ट हुआ जारी नोटिफिकेशन में दी गई डिटेल के मुताबिक "सेकेंडरी (मुक्त विद्यालय) परीक्षा सितम्बर- 2025 में जिन परीक्षार्थियों द्वारा CTP/OCTP/ Re-Appear/ Partial Improvement/ Full Improvement/ Additional Category/ Mercy Chance के तहत परीक्षा दी गई थी, उनका परिणाम दिनांक 03.11.2025 को घोषित कर दिया गया है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए Link पर चेक कर सकते हैं।"