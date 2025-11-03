Haryana Board Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल जल्द होगा जारी, फरवरी से स्टार्ट होंगी परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से जल्द ही क्लास 10th एवं 12th बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए डेटशीट ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। ऐसे में जो भी छात्र हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में अध्ययनरत हैं वे एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दें।

एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी संपन्न बोर्ड की ओर से थ्योरी एग्जाम से पहले प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन करवाया जायेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम 1 से 17 फरवरी 2026 तक हो सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम 20 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने की संभावना है। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक डेट्स को कन्फर्म नहीं किया गया है। पूरी डिटेल टाइम टेबल जारी होने के बाद ही साझा होगी।