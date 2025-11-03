Language
    Haryana Board Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल जल्द होगा जारी, फरवरी से स्टार्ट होंगी परीक्षाएं

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:50 AM (IST)

    हरियाणा बोर्ड की ओर से HBSE Date Sheet 2026 जल्द ही जारी की जा सकती है। डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में BSEH की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर उपलब्ध होंगे। एग्जाम से पहले प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन किया जायेगा जो फरवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में स्टार्ट होने की उम्मीद है।

    Hero Image

    Haryana Board Time Table 2026 वेबसाइट bseh.org.in पर होगा जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की ओर से जल्द ही क्लास 10th एवं 12th बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। सेकेंडरी एवं सीनियर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए डेटशीट ऑनलाइन माध्यम से बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। ऐसे में जो भी छात्र हरियाणा बोर्ड से हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में अध्ययनरत हैं वे एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दें।

    एग्जाम से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं होंगी संपन्न

    बोर्ड की ओर से थ्योरी एग्जाम से पहले प्रायोगिक परीक्षाओं का आयोजन करवाया जायेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रैक्टिकल एग्जाम 1 से 17 फरवरी 2026 तक हो सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम 20 फरवरी से 4 अप्रैल 2026 तक आयोजित होने की संभावना है। हालांकि, बोर्ड की ओर से अभी तक डेट्स को कन्फर्म नहीं किया गया है। पूरी डिटेल टाइम टेबल जारी होने के बाद ही साझा होगी।

    कैसे चेक कर सकेंगे डेटशीट

    • हरियाणा बोर्ड टाइम टेबल 2025 जारी होते ही आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
    • वेबसाइट के होम पेज पर आपको जिस कक्षा (10th या 12th) की डेटशीट डाउनलोड करनी होगी होगी पर क्लिक करना होगा।
    • इसके बाद पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी जिसे आप डाउनलोड कर लें।
    • अब आप विषय एवं डेट के अनुसार जान सकते हैं कि किस डेट में किस सब्जेक्ट की परीक्षा आयोजित की जाएगी।
    hbse time table 2026

    परीक्षा की शिफ्ट एवं टाइमिंग

    हरियाणा बोर्ड की ओर से दोनों ही कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन एक शिफ्ट में करवाया जाता है। ज्यादातर विषयों के लिए परीक्षा दोपहर 12:30 से शुरू की जाती है। कुछ विषयों के लिए टाइमिंग 3 बजे तक रहती है वहीं कुछ विषयों के पेपर्स के लिए टाइमिंग 3:30 बजे तक रहेगी।
    बोर्ड परीक्षाओं में भाग लेने के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (HBSE) की ओर से एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पूर्व स्कूलों में भेज दिया जायेंगे। इसके बाद सभी छात्र अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल से संपर्क करके प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए छात्रों को समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह दी जाती है।

