HBSE Board Exam 2025: हरियाणा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, इस डेट तक भरे जा सकते हैं फॉर्म

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों एवं उनके स्कूलों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) की ओर से सेकेंड्री एवं सीनियर सेकेंड्री परीक्षा फरवरी/ मार्च 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर स्टार्ट कर दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है।

ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम फॉर्म छात्रों द्वारा नहीं भरा जा सकता है। राज्य के स्कूलों के प्रधानचार्य/ मुखिया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म भर सकते हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन स्टार्ट होने की डेट 6 नवंबर 2025 बिना लेट फीस के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 नवंबर 2025 लेट फीस 100 रुपये के साथ आवेदन करने की तिथियां 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 300 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन की तिथि 3 से 9 दिसंबर 2025 विलम्ब शुल्क 1000 के साथ फॉर्म भरने की तिथियां 10 से 16 दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फीस दसवीं कक्षा के लिए बोर्ड की ओर से कुल फीस 1000 रुपये निर्धारित है। इसमें से परीक्षा शुल्क के रूप में 850 रुपये, माइग्रेशन शुल्क के रूप में 50 रुपये और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 100 रुपये लिए जायेंगे।

इसके अलावा बारहवीं कक्षा के लिए बोर्ड की ओर से कुल फीस 1200 रुपये ली जाएगी। इसमें से परीक्षा शुल्क के रूप में 1000 रुपये, माइग्रेशन शुल्क के रूप में 100 रुपये और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 100 रुपये लिए जायेंगे।