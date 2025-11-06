Language
    HBSE Board Exam 2025: हरियाणा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, इस डेट तक भरे जा सकते हैं फॉर्म

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 01:15 PM (IST)

    हरियाणा बोर्ड की ओर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। स्कूल के प्रधानाचार्य/ मुखिया बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करके छात्रों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिना लेट फीस के 25 नवंबर तक फॉर्म भरने का मौका है।

    Haryana 10th 12th board exams Registration स्टार्ट।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। हरियाणा बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों एवं उनके स्कूलों के लिए बड़ी खबर है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) की ओर से सेकेंड्री एवं सीनियर सेकेंड्री परीक्षा फरवरी/ मार्च 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर स्टार्ट कर दी गई है। बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए आवेदन पत्र भरना अनिवार्य है।
    ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम फॉर्म छात्रों द्वारा नहीं भरा जा सकता है। राज्य के स्कूलों के प्रधानचार्य/ मुखिया ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर छात्रों के लिए निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म भर सकते हैं।

    महत्वपूर्ण तिथियां

    आवेदन स्टार्ट होने की डेट 6 नवंबर 2025
    बिना लेट फीस के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 25 नवंबर 2025
    लेट फीस 100 रुपये के साथ आवेदन करने की तिथियां 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025
    300 रुपये लेट फीस के साथ आवेदन की तिथि 3 से 9 दिसंबर 2025
    विलम्ब शुल्क 1000 के साथ फॉर्म भरने की तिथियां 10 से 16 दिसंबर 2025

    एप्लीकेशन फीस

    दसवीं कक्षा के लिए बोर्ड की ओर से कुल फीस 1000 रुपये निर्धारित है। इसमें से परीक्षा शुल्क के रूप में 850 रुपये, माइग्रेशन शुल्क के रूप में 50 रुपये और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 100 रुपये लिए जायेंगे।
    इसके अलावा बारहवीं कक्षा के लिए बोर्ड की ओर से कुल फीस 1200 रुपये ली जाएगी। इसमें से परीक्षा शुल्क के रूप में 1000 रुपये, माइग्रेशन शुल्क के रूप में 100 रुपये और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 100 रुपये लिए जायेंगे।

    bseh exam form 2026 notice

    आवेदन का तरीका

    बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन में आवेदन का तरीका बताया गया है। नोटिस के अनुसार "ऑनलाइन पंजीकरण हेतु सभी विद्यालय मुखिया बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गये लिंक पर लॉगिन करें। ऑनलाईन पंजीकरण हेतु दिशा-निर्देश विद्यालय की लॉगिन आई०डी० पर उपलब्ध है। सभी विद्यालय मुखिया दिशा-निर्देशों को पढ़ने उपरान्त ही परीक्षार्थियों के ऑनलाईन पंजीकरण करना सुनिश्चित करें।
    सभी विद्यालय मुखिया यह भी सुनिश्चित करें कि उन द्वारा जिन परीक्षार्थियों के ऑनलाईन आवेदन भरे जाने हैं वह रिकार्ड अनुसार ठीक हैं तथा नियमानुसार पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो विद्यालय मुखिया स्वयं जिम्मेवार होंगे। परीक्षा आरम्भ होने के बाद फोटो / हस्ताक्षर सम्बन्धित त्रुटि ठीक नहीं की जाएगी। सभी विद्यालय मुखिया दी गई निर्धारित तिथियों में सभी परीक्षार्थियों के ऑनलाईन पंजीकरण एवं शुल्क जमा करवायें। अन्तिम तिथि उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
    ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी प्रकार की समस्या होने पर समाधान के लिए हेल्प लाइन नं0 01664-254300 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

