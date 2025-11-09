Gujarat SSCE HSCE Date Sheet 2026: गुजरात बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल जारी, 26 फरवरी से स्टार्ट होंगी परीक्षाएं
गुजरात बोर्ड की ओर से कक्षा दसवीं एवं कक्षा बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेटशीट जारी कर दी गई है। टाइम टेबल के मुताबिक परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। 10वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 16 मार्च एवं 12वीं की परीक्षाएं 26 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, गांधीनगर (GSHSEB) की ओर से कक्षा 10वीं (SSCE) एवं कक्षा 12वीं (HSCE) के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के मुताबिक क्लास 10th की परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट - gseb.org पर समय-सारणी/डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं।
दो शिफ्ट में आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं
गुजरात बोर्ड की ओर से जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6:15 बजे तक आयोजित होगी। विज्ञान स्ट्रीम की मुख्य परीक्षाओं का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
गुजरात बोर्ड 10th 12th डेटशीट 2026
Gujarat GSEB SSCE, HSCE Date Sheet 2026 PDF Link
एडमिट कार्ड स्कूल से होंगे प्राप्त
गुजरात बोर्ड हाई स्कूल 2026 परीक्षाओं में भाग लेने जा रहे छात्रों के एडमिट कार्ड एग्जाम शुरू होने से कुछ दिन पहले आपके स्कूल में भेज दिए जाएंगे। सभी छात्र छात्राएं अपने स्कूल में जाकर क्लास टीचर/ प्रिंसिपल से संपर्क करके अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
सभी छात्र ध्यान रखें कि वे एग्जाम सेंटर पर अपना प्रवेश पत्र अवश्य साथ लेकर जाएं, एडमिट कार्ड नहीं होने की स्थिति में आपको परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाएगा।
