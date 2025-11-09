Gujarat SSCE HSCE Date Sheet 2026: गुजरात बोर्ड 10th 12th टाइम टेबल जारी, 26 फरवरी से स्टार्ट होंगी परीक्षाएं

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात बोर्ड से 10वीं एवं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर है। गुजरात बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, गांधीनगर (GSHSEB) की ओर से कक्षा 10वीं (SSCE) एवं कक्षा 12वीं (HSCE) के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। टाइम टेबल के मुताबिक क्लास 10th की परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 से शुरू होकर 16 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी वहीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 26 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएंगी। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट - gseb.org पर समय-सारणी/डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो शिफ्ट में आयोजित होंगी बोर्ड परीक्षाएं गुजरात बोर्ड की ओर से जारी किये गए टाइम टेबल के मुताबिक परीक्षाओं का आयोजन दो शिफ्ट में करवाया जायेगा। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:45 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 6:15 बजे तक आयोजित होगी। विज्ञान स्ट्रीम की मुख्य परीक्षाओं का समय दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।