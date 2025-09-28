Language
    GATE 2026: गेट एग्जाम रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट आज, तुरंत कर लें अप्लाई, कल से लगेगी लेट फीस

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 09:55 AM (IST)

    अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज यानी 28 सितंबर निर्धारित है। जो भी छात्र लेट फीस से बचना चाहते हैं वे तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। कल से 9 अक्टूबर तक फॉर्म भरने पर लेट फीस का भुगतान करना होगा। गेट 2026 एग्जाम 7 8 14 एवं 15 फरवरी 2026 को होगा।

    GATE 2026: गेट एग्जाम के लिए रजिस्टेशन की लास्ट डेट आज. .

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज यानी 28 सितंबर 2025 निर्धारित है। ऐसे में जो भी छात्र इस एग्जाम में भाग लेना चाहते हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT GUWAHATI) की ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार से फॉर्म स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

    कल से लेट फीस का करना होगा भुगतान

    आईआईटी गुवाहाटी की ओर से कल से आवेदन पत्र भरने पर लेट फीस ली जाएगी। लेट फीस के साथ स्टूडेंट्स 29 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

    एप्लीकेशन फीस

    इस परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों को आवेदन फीस रेगुलर पीरियड में 1200 और एक्सटेंडेंड पीरियड में 2500 का रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा एससी/ एसटी/ पीडब्ल्यूडी वर्ग को रेगुलर तिथियों में 1000 रुपये और एक्सटेंडेड तिथियों में 1500 रुपये का भुगतान करना होगा।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस

    • गेट एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर विजिट करें।
    • वेबसाइट के होम पेज पर "एप्लीकेशन पोर्टल" पर क्लिक करें।
    • इसके बाद पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन होने के बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूरा करें।
    • निर्धारित फीस जमा करनी होगी।
    • अंत में पूर्ण रूप से भरे हुए फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें।

    GATE 2026 Registration Form Link

    योग्यता एवं मापदंड

    गेट 2026 एग्जाम में भाग लेने के लिए जो छात्र स्नातक डिग्री कार्यक्रम के तीसरे या उच्चतर वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं या जिन्होंने इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/ वास्तुकला/ विज्ञान/ वाणिज्य/ कला/ मानविकी में कोई भी सरकारी डिग्री प्राप्त कर ली है वे इस एग्जाम में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

    इन डेट्स में होगी परीक्षा

    गेट 2026 एग्जाम के लिए डेट्स का एलान पहले ही किया जा चुका है। जो छात्र इस एग्जाम के लिए आवेदन करेंगे उनके लिए परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा। एग्जाम होने के बाद स्टूडेंट्स का रिजल्ट 19 मार्च 2025 को घोषित होगा। एग्जाम से जुड़ी अधिक डिटेल के लिए छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

