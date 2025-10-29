Language
    GATE 2026: गेट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए विंडो ओपन, इन फील्ड्स में कर सकते हैं त्रुटि-सुधार

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:51 PM (IST)

    आईआईटी गेट एग्जाम के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी गई है जो 3 नवंबर 2025 तक खुली रहेगी। जिन भी अभ्यर्थियों से फॉर्म भरने में गलती हो गई है वे ऑनलाइन माध्यम से तय तिथियों के अंतर्गत आवेदन में सुधार कर सकते हैं। परीक्षा 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

    GATE 2026: गेट एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म में यहां से करें सुधार

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। आईआईटी गुवाहाटी की ओर से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE 2026) के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 अक्टूबर तक पूर्ण की गई थी। अब गेट एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन कर दी गई है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों से फॉर्म भरते समय गलती हो गई है वे निर्धारित अंतिम तिथि 3 नवंबर 2025 तक आवेदन में त्रुटि-सुधार कर सकते हैं। करेक्शन ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर किया जा सकता है।

    इन फील्ड्स में कर सकेंगे सुधार

    गेट एग्जाम फॉर्म में अभ्यर्थी नाम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन सिटी, पेपर में चेंज, चेंज ऑफ जेंडर टू फीमेल, चेंज ऑफ कैटेगरी टू एससी/ एसटी/ Non-PwD/Dyslexic to PwD/Dyslexic एवं अन्य कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। इन सभी फील्ड्स में चेंज के लिए आपको 500 रुपये का भुगतान करना होगा।
    इसके अलावा फीमेल से किसी अन्य जेंडर में चेंज, एससी/ एसटी वर्ग से किसी अन्य में चेंज, PwD/Dyslexic to Non-PwD/Dyslexic में चेंज करने एससी एसटी कैंडिडेट्स को 500 रुपये और अन्य सभी वर्ग को 1500 रुपये जमा करना होगा।

    इन स्टेप्स को फॉलो कर फॉर्म में करें सुधार

    • गेट एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाना होगा।
    • इसके बाद लॉग इन पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरें।
    • जिस फील्ड में संशोधन करना चाहते हैं उसमें क्लिक करके चेंज कर लें।
    • निर्धारित शुल्क जमा करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
    • इसके बाद उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    इन डेट्स में होगी परीक्षा

    आईआईटी गुवाहाटी की ओर से गेट 2026 एग्जाम के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के लिए परीक्षा 7, 8, 14 एवं 15 फरवरी 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से कुछ दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दिए जायेंगे। रिजल्ट 19 मार्च 2025 को जारी किया जायेगा।

