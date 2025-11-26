EMRS Vacancy 2025: एकलव्य स्कूल TGT PGT प्रिंसिपल सहित नॉन टीचिंग पदों के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगा परीक्षा

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के एकलव्य स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित अन्य नॉन टीचिंग के 7267 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक पूरी की गई थी। अब इस भर्ती के लिए टियर 1 एग्जाम का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर शेड्यूल घोषित कर दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन डेट्स में होगा एग्जाम ईएमआरएस भर्ती के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक विभिन्न पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 13, 14 एवं 21 दिसंबर 2025 को तक करवाया जायेगा। पद, डेट एवं शिफ्ट के अनुसार पूरा शेड्यूल नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं-

