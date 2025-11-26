EMRS Vacancy 2025: एकलव्य स्कूल TGT PGT प्रिंसिपल सहित नॉन टीचिंग पदों के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी, इन डेट्स में होगा परीक्षा
राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) की ओर से एकलव्य स्कूल भर्ती 2025 के लिए एग्जाम डेट्स की घोषणा कर दी गई है। पदानुसार परीक्षा का आयोजन 13, 14 एवं 21 दिसंबर को करवाया जायेगा। सिटी स्लिप परीक्षा तिथि से 15 दिन पूर्व एवं एडमिट कार्ड 2 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देशभर के एकलव्य स्कूलों में टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सहित अन्य नॉन टीचिंग के 7267 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 28 अक्टूबर तक पूरी की गई थी। अब इस भर्ती के लिए टियर 1 एग्जाम का आयोजन किया जायेगा जिसके लिए राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर शेड्यूल घोषित कर दिया गया है।
इन डेट्स में होगा एग्जाम
ईएमआरएस भर्ती के लिए जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक विभिन्न पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 13, 14 एवं 21 दिसंबर 2025 को तक करवाया जायेगा। पद, डेट एवं शिफ्ट के अनुसार पूरा शेड्यूल नीचे टेबल से चेक कर सकते हैं-
|परीक्षा की तिथि
|पद
|टाइमिंग
|13 दिसंबर 2025
|प्रिंसिपल
|दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक
|13 दिसंबर 2025
|अकाउंटेंट
|दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक
|14 दिसंबर 2025
|पीजीटी/PGT
|सुबह 9 से 11:30 तक
|14 दिसंबर 2025
|टीजीटी/TGT एवं MISC. TEACHERS
|दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक
|21 दिसंबर 2025
|हॉस्टल वार्डन
|सुबह 9 से दोपहर 11 बजे तक
|21 दिसंबर 2025
|फीमेल स्टाफ नर्स
|सुबह 9 से दोपहर 11 बजे तक
|21 दिसंबर 2025
|जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट
|दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक
|21 दिसंबर 2025
|लैब अटेंडेंट
|दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक
एग्जाम सिटी स्लिप एवं एडमिट कार्ड कब होंगे जारी?
नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा तिथि से 15 दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ऐसे में उम्मीद है कि 28 या 29 नवंबर को सिटी स्लिप जारी हो जाएगी।
एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 2 दिन पूर्व जारी किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थी एडमिट कार्ड जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड कर सकेंगे, किसी भी अभ्यर्थी को पर्सनल रूप से प्रवेश पत्र नहीं भेजे जायेंगे।
भर्ती विवरण
- प्रिंसिपल- 225 पद
- टीजीटी, MISC. TEACHERS- 3962 पद
- पीजीटी- 1460 पद
- स्टाफ नर्स- 550 पद
- हॉस्टल वार्डन- 635
- लेखाकार- 61
- जूनियर सेक्रेटेरियट असिस्टेंट- 228 पद
- लैब अटेंडेंट- 146 पद
