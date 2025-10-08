Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    EMRS Exam Date 2025: टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:59 PM (IST)

    एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) की ओर से टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। परीक्षा 13 14 और 21 दिसंबर 2025 को ऑफलाइन माध्यम में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    EMRS Exam Date 2025: जल्द ही जारी होगा एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) की ओर से टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह उन उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हैं, जो परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा तिथियों का इंतजार कर रहे थे। बता दें, इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ओर से टीचिंग और नॉन-टीचिंग के कुल 7267 पदों पर भर्ती की जाएगी। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एग्जाम शेड्यूल देख और डाउनलोड कर सकते हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस दिन होगी परीक्षा

    एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ओर से टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन ऑफलाइन मोड में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13, 14 और 21 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा।

    कैसे होगा चयन

    उम्मीदवारों का चयन टियर-1, टियर-2 परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। टियर-1 परीक्षा का आयोजन पदानुसार अलग-अलग निर्धारित की जाएगी। टियर-1 परीक्षा में उम्मीदवारों से 100 अंकों के 100 बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि अलग-अलग निर्धारित की गई है। कुछ पेपर के लिए परीक्षा की अवधि दो घंटे और कुछ पेपर के लिए परीक्षा की अवधि तीन घंटे निर्घारित की गई है। टियर-1 परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए टियर-2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 

    जल्द ही जारी होगा एडमिट कार्ड

    ईएमआरएस की ओर से परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से कुछ दिन पहले जारी कर दिए जाएंगे। ऐसे में एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।
    • लिंक पर क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे रजिस्ट्रेशन नबंर और जन्मतिथि को दर्ज करना होगा।
    • इसके बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

    यह भी पढ़ें: NIOS Admit Card 2025: दसवीं और बारहवीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा