Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NIOS Admit Card 2025: दसवीं और बारहवीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी, इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    By Neha Singh Edited By: Neha Singh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 06:03 PM (IST)

    एनआईओएस की ओर से कक्षा दसवीं और बाहरवीं अक्टूबर व नवंबर 2025 सेशन की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा में शामिल होने के लिए अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा 14 अक्टूबर से 18 नवंबर 2025 तक आयोजित कराई जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    NIOS Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) की ओर से आज यानी 08 अक्टूबर को कक्षा दसवीं और बारहवीं अक्टूबर व नवंबर 2025 सेशन की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन उम्मीदवारों ने कक्षा दसवीं और बारहवीं परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, अब वे आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें, उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एनरोलमेंट नबंर और हॉल टिकट को दर्ज करना होगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NIOS Admit Card 2025: ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

    कक्षा दसवीं और बारहवीं परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जाकर विजिट करें।
    • इसके बाद वेबसाइट के होमपेज पर 'NIOS Admit Card 2025' एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।
    • अब निर्धारित लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे नरोलमेंट नबंर और हॉल टिकट को दर्ज करें।
    • लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।
    • एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

    इस दिन से शुरू होगी परीक्षा

    एनआईओएस की ओर से कक्षा दसवीं और बारहवीं थ्योरी परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर से 18 नवंबर, 2025 के बीच किया जाएगा। इसके अलावा, यह परीक्षा केवल एक पाली में आयोजित कराई जाएगी। परीक्षा में शामिल होने का समय दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 तक या 5:30 तक निर्धारित किया गया है। बता दें, कुछ पेपर के लिए परीक्षा का समय दो घंटे और कुछ पेपर का समय तीन घंटे निर्धारित किया गया है।

    परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नाम, पेपर का नाम, रोल नंबर, परीक्षा की तिथि व समय और परीक्षा केंद्र के नाम की जांच अच्छे से कर लें। इसके साथ ही परीक्षा वाले दिन निर्धारित समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें। अन्यथा देरी होने पर उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

    यह भी पढ़ें: UP Police Bharti 2025: यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के चलते DElEd एग्जाम डेट में हुआ बदलाव, अब इस डेट में होगी परीक्षा