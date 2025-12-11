EMRS Admit Card 2025: कभी भी आ सकता है टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड, इन स्टेप्स से कर सकेंगे डाउनलोड

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल (EMRS) में टीचिंग और नॉन-टीचिंग की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आज यानी 11 दिसंबर को किसी समय भी जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने टीचिंग और नॉन-टीचिंग की परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट www.emrs.tribal.gov.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करना होगा।

ऐसे कर सकेंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड

टीचिंग और नॉन-टीचिंग परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कभी भी जारी किया जा सकता है। ऐसे में उम्मीदवार यहां बताए गए निम्नलिखित स्टेप्स की मदद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.emrs.tribal.gov.in पर जाकर विजिट करना होगा।

अब वेबसाइट के होमपेज पर एडमिट कार्ड सेक्शन पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद 'EMRS Admit Card 2025' कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा

लिंक पर क्लिक करने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल को जमा करना होगा।

लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।

अंत में इसका एक प्रिंट आउट भी अवश्य निकाल लें।

इस डेट को होगी परीक्षा टीचिंग और नॉन-टीचिंग के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन अलग-अलग दिन किया जाएगा। परीक्षा विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 13, 14 और 21 दिसंबर, 2025 को आयोजित कराई जाएगी। इस भर्ती परीक्षा के जरिये कुल 7,267 उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा में उम्मीदवारों से सामान्य जागरूकता, तर्क क्षमता, आईसीटी का ज्ञान, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही परीक्षा में गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी।

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड में अपना नाम, परीक्षा का नाम, रोल नबंर, परीक्षा की तिथि व समय आदि की जांच अच्छे से कर लें। साथ ही परीक्षा वाले दिन अपने साथ एडमिट कार्ड जरूर साथ लेकर जाएं।

यह भी पढ़ें: Railway Apprentice 2025: आरसीएफ कपूरथना अप्रेंटिसशिप के लिए आवेदन इस दिन से होंगे शुरू, यहां देखें पात्रता सहित अन्य जानकारी