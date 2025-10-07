बिहार चुनाव डेट्स आने से TRE 4, लाइब्रेरियन समेत 70 हजार पदों की भर्ती होगी लेट, कई परीक्षाएं भी होंगी प्रभावित

बिहार में चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा इलेक्शन डेट्स का एलान कर दिया गया है। डेट्स आने के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है जिसके चलते 70 हजार से अधिक पदों पर होने वाली भर्तियों में अब देरी होगी। अब बीपीएससी टीआरई 4 लाइब्रेरियन समेत अन्य भर्तियों के लिए अधिसूचना चुनाव के बाद जारी होगी।

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। बिहार में विधानसभा इलेक्शन के लिए चुनाव आयोग ने डेट्स की घोषणा कर दी है। इस बार पूरे राज्य में दो चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। चुनाव परिणाम 14 नवंबर को जारी किये जायेंगे। चुनाव आयोग की ओर से डेट्स के एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। ऐसे में अब राज्य में नई भर्तियों पर रोक लग गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

70 हजार पदों पर होने वाली भर्तियों में होगी देरी राज्य में जल्द ही बीपीएससी टीआरई के 27 हजार पदों, लाइब्रेरियन के करीब 4500 पदों समेत विभिन्न भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया जाना था जिसपर अब चुनाव तक रोक रहेगी। बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को पूरा होगा। नई सरकार के गठन के बाद ही राज्य में नई भर्तियों के लिए आवेदन लिए जायेंगे।

पुरानी भर्तियों पर रोक नहीं आपको बता दें कि बिहार में कॉन्स्टेबल, जेल वार्डर, सब-इंस्पेक्टर बिहार इंटर लेवल भर्ती परीक्षा, ड्राइवर और ऑफिसर अटेंडेंट भर्ती समेत कई वैकेंसी के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं इन सभी भर्तियों पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं रहेगी। हालांकि, नई सरकार गठन तक भर्तियों के लिए परीक्षा लेने पर रोक रहेगी।

बिहार के पुलिस विभाग में चल रही बंपर भर्ती आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती (CSBC) की ओर से राज्य में मद्य निषेध सिपाही, जेल वार्डर एवं मोबाइल स्क्वाड कॉन्स्टेबल 4128 पदों पर आवेदन 6 अक्टूबर से स्टार्ट किये गए हैं जो 5 नवंबर 2025 तक जारी रहेंगे। इसी प्रकार बिहार पुलिस सब-ऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन की ओर से पुलिस अवर निरीक्षक (SI) के कुल 1799 पदों भर्ती निकाली गई है जिसके लिए आवेदन की लास्ट डेट 26 अक्टूबर निर्धारित है।