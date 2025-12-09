DU SOL Admit Card 2025: डीयू एसओएल एडमिट कार्ड sol.du.ac.in पर जारी, यहां दिए लिंक से करें डाउनलोड
डीयू एसओएल 2nd, 3rd ईयर और एक्स स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं जिसे अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से डाउनल ...और पढ़ें
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली स्कूल ओपन लर्निंग की ओर से 2nd, 3rd ईयर और एक्स स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जो भी छात्र दूसरे या तीसरे वर्ष की परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं वे तुरंत ही DU SOL की ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in पर जाकर या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। DU SOL Hall Ticket 2025 डाउनलोड करने के लिए छात्रों को SOL रोल नंबर एवं बारकोड दर्ज करना होगा।
1st ईयर के लिए एडमिट कार्ड जल्द होंगे जारी
डीयू एसओएल की वेबसाइट पर दी गई डिटेल के मुताबिक 1st ईयर एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जल्द ही डाउनलोड के लिए उपलब्ध करवाए जायेंगे जिसके बाद ये छात्र भी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।
प्रवेश पत्र इन स्टेप्स से करें डाउनलोड
- डीयू एसओएल एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sol.du.ac.in पर विजिट करें।
- होम पेज पर आपको Admit Card for 2nd Year, 3rd Year, and Ex-Students बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद SOL Roll No, Barcode दर्ज करके Show बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपका प्रवेश पत्र स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप इसे डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।
महत्वपूर्ण जानकारी
सभी छात्र ध्यान रखें कि वे जब भी परीक्षा देने केंद्र पर जाएं तो एडमिट कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। बिना प्रवेश पत्र के आपको परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और ऐसे में आप एग्जाम देने से वंचित हो जायेंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी डिटेल को ध्यान से पढ़ लें और किसी प्रकार की गलती होने पर उसमें समय रहते सुधार करवा लें।
