DU B.Tech Admission 2023 सुधार सुविधा बंद होने के तुरंत बाद 28 जुलाई शाम 5 बजे से ऑटो-लॉकिंग प्राथमिकताएं शुरू हो जाएंगी। पंजीकरण और वरीयता लॉकिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीयू की पहली सीट आवंटन सूची 2 अगस्त को शाम 5 बजे प्रकाशित की जाएगी। विश्वविद्यालय ने बीटेक पाठ्यक्रमों के लिए कुल 120 सीटों की घोषणा की है। इसके तहत कुल 120 सीटों पर स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाएगा।

DU B.Tech Admission 2023: डीयू आज बीटेक पाठ्यक्रम के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए करेक्शन विंडो ओपन करेगा।