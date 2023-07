DU B.Tech Admission 2023 आज आवेदन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फिर एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन की जाएगी। एडिट विंडो 26 जुलाई 2023 को खुलेगी और 28 जुलाई 2023 को बंद हो जाएगी। इस दौरान अगर अभ्यर्थी को लगता है कि उनके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो गई है तो फिर वे सुधार कर सकते हैं। वहीं प्राथमिकताएं 28 जुलाई 2023 तक ऑटो लॉक हो जाएंगी।

DU B.Tech Admission 2023: डीयू आज बीटेक में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया को समाप्त कर देगा।

Your browser does not support the audio element.