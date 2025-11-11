Language
    Delhi Schools Closed: दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के चलते कक्षा 1 से 5वीं की क्लासेज हाइब्रिड मोड में लेने का आदेश, GRAP-3 लागू

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    देश की राजधानी दिल्ली एवं एनसीआर में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है जिसके चलते राजधानी में GRAP-3 लागू कर दिया गया है। इसके चलते दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं लेने का आदेश दिया है।

    Hero Image

    Delhi Schools Closed: दिल्ली में 5वीं तक हाइब्रिड मोड में आयोजित होंगी परीक्षाएं।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण की मार लगातार जारी है। इसी को देखते हुए राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का तीसरा चरण (GRAP- 3) लागू कर दिया गया है। ग्रैप 3 को देखते हुए दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DeO) ने दिल्ली-एनसीआर में आने वाले सभी स्कूलों को कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं लेने का आदेश दिया है।

    किन स्कूलों पर नियम रहेगा लागू

    दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक यह नियम दिल्ली एनसीआर के तहत सभी सरकारी, निजी सहित अन्य स्कूलों पर लागू रहेगा। यह निर्णय दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंचने के चलते लिया गया है।

    डीईओ की ओर से साझा की गई डिटेल के मुताबिक "शिक्षा विभाग, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली छावनी बोर्ड के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड, यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरीकों (जहां भी ऑनलाइन मोड संभव हो) में कक्षाएं संचालित करें।"

    राजधानी में प्रदूषण का स्तर 'बेहद खराब' श्रेणी में बना हुआ है। एमसीडी ने प्रदूषण-रोधी उपायों में तेज़ी ला दी है, एंटी-स्मॉग गन, मैकेनिकल स्वीपर तैनात किए हैं और उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने को कड़ा कर दिया है।

    Delhi Schools Closed grap 3

    AQI 400 पार

    आपको बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 400 के ऊपर पार कर चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान के जानकारी के अनुसार अभी हवा और भी खराब होने की संभावना है। इसी के चलते राजधानी में Grap 3 को लागू कर दिया गया है। अब राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।

