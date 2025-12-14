Language
    दिल्ली-NCR में GRAP-4 के चलते स्कूलों को हाइब्रिड मोड में क्लास लेने का आदेश, AQI 450 के पार

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:55 AM (IST)

    दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गिर रहा है। कई हिस्सों में AQI 450 पार कर चुका है ऐसे में दिल्ली एनसीआर के स्कूलों को अगले आदेश तक हाइब् ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। देश की राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथे चरण (GRAP- 4) लागू कर दिया गया है। ग्रैप 4 लागू होने के साथ ही दिल्ली शिक्षा निदेशालय की ओर से स्कूलों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। जारी किये गए सर्कुलर के मुताबिक दिल्ली के स्कूलों में अब कक्षा 9 तक एवं 11 के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं लेने का आदेश दिया गया है।

    नोटिफिकेशन में दी गई ये डिटेल

    DoE की ओर से कहा गया है कि GRAP 4 के चलते “सरकारी, गवर्नमेंट एडेड, डीओई, एनडीएमसी, एमसीडी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त के साथ ही निजी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे कक्षा 9वीं और 11वीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में 'हाइब्रिड मोड' यानी भौतिक और ऑनलाइन दोनों मोड में (जहां भी ऑनलाइन मोड हो) कक्षाएं संचालित करें।" यह आदेश दिल्ली में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही DoE की ओर से कहा गया है कि यह आदेश अगली घोषणा तक लागू रहेगा।

    AQI 450 के पार

    आपको बता दें कि दिल्ली के कई हिस्सों में AQI 450 के ऊपर जा चुका है। भारतीय मौसम विज्ञान के जानकारी के अनुसार आगे भी कुछ दिनों तक इसमें राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसी के चलते राजधानी में Grap 4 को लागू कर दिया गया है। अब राजधानी में भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी।

    सरकारी ऑफिस में भी 50 फीसदी कर्मचारियों को छूट

    दिल्ली में कर्मचारियों के लिए भी नए नियम लागू किये गए हैं। सभी प्रशासनिक सचिव तथा विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कार्यालय में केवल 50% से अधिक स्टाफ की उपस्थिति नहीं होगी। शेष 50% स्टाफ घर से कार्य (वर्क फ्रॉम होम) करेगा। प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष आवश्यकतानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर दफ्तर बुला सकेंगे।

    निजी ऑफिस के लिए नियम

    जहां तक संभव हो अलग-अलग टाइमिंग लागू करें। घर से कार्य करने के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। कार्यालय आने-जाने से संबंधित वाहनों की आवाजाही को कम करें।

