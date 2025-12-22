CUET PG 2026: सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए 4 सिटीज चुनने का मिलेगा ऑप्शन, 14 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन करने का मौका

Language
    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:59 AM (IST)

    राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए छात्रों को 4 परीक्षा शहर चुनने को कहा गया है। जो स्टूडेंट्स पहले आवेदन कर चुके हैं वे ...और पढ़ें

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन (CUET PG 2026) में भाग लेने की सोच रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन करने वाले छात्रों के लिए परीक्षा शहर चुनने के बारे में जानकारी साझा की गई है। अधिसूचना के मुताबिक छात्र परीक्षा शहर चुनने के लिए 4 विकल्प चुन सकते हैं। उनको एग्जाम सिटी स्टेट, परमानेंट या प्रिजेंट एड्रेस के आधार पर शहर की उपलब्धता दिखाई देगी। 

    पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थी इन डेट्स में कर सकेंगे बदलाव 

    जो छात्र पहले से आवेदन कर चुके हैं उनको भी परीक्षा शहर चुनने का एक मौका दिया जायेगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए करेक्शन विंडो 18 से 20 जनवरी 2026 तक के लिए ओपन की जाएगी। अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से एग्जाम सिटी चुन पाएंगे। 

    14 जनवरी तक रजिस्ट्रेशन का मौका 

    ऐसे छात्र जो देशभर की विभिन्न यूनिवर्सिटी/ संस्थानों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने की सोच रहे हैं वे सीयूईटी पीजी 2026 एग्जाम के लिए निर्धारित अंतिम तिथि 14 जनवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भरा जा सकता है। इच्छुक छात्र नीचे दी जा रही स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। 

    • सीयूईटी पीजी 2026 आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.nic.in/cuet-pg/ पर विजिट करें।
    • होम पेज पर LATEST NEWS में Registration for CUET(PG)-2026 is LIVE! पर क्लिक करें।
    • नए पेज पर पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन के माध्यम से अन्य डिटेल दर्ज करके फॉर्म को पूरा कर लें।
    • अंत में निर्धारित फीस (कोर्स एवं कैटेगरी के अनुसार) जमा करें।
    • फॉर्म को सबमिट कर दें और उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    CUET PG 2026 Application Form Link

    मार्च में आयोजित की जाएगी परीक्षा 

    एनटीए की ओर से जारी ब्रोशर के मुताबिक सीयूईटी पीजी एग्जाम का आयोजन मार्च 2026 में करवाया जायेगा। एग्जाम से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करने की सलाह जाती है। 

