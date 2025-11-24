CTET February 2026: CBSE जल्द जारी कर सकता है सीटीईटी एग्जाम नोटिफिकेशन, पात्रता फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक
सीबीएसई की ओर से सीटीईटी 2026 एग्जाम के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट की जा सकती है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी एप्लीकेशन फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भर सकेंगे। परीक्षा का आयोजन 8 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी एग्जाम के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन स्टार्ट किये जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।
एग्जाम डेट पहले ही हो चुकी घोषित
आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से सीटीईटी एग्जाम डेट की घोषणा पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर की जा चुकी है। अधिसूचना के मुताबिक दोनों ही पेपर (1 व 2) के लिए परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।
फॉर्म भरने के लिए पात्रता
सीबीएसई सीटीईटी एग्जाम में भाग लेने के लिए पेपर 1 व पेपर 2 के अनुसार अलग अलग पात्रता तय की गई है। सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ जगहों पर स्नातक डिग्री के साथ बीएड पास होना आवश्यक है। सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना जरूरी। विस्तृत डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ अपडेट कर दी जाएगी।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
- सीबीएसई सीटीईटी ऑनलाइन फॉर्म 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा।
- मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण करना होगा।
- हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।
- अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना होगा।
एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ऑनलाइन माध्यम से फीस का भुगतान अवश्य करें। बिना फीस जमा किये गए फॉर्म स्वीकार नहीं होंगे और ऐसे आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे। 1 पेपर के लिए आवेदन करने पर 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा।
