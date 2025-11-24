CTET February 2026: CBSE जल्द जारी कर सकता है सीटीईटी एग्जाम नोटिफिकेशन, पात्रता फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी एग्जाम के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन स्टार्ट किये जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते ही अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

एग्जाम डेट पहले ही हो चुकी घोषित आपको बता दें कि सीबीएसई की ओर से सीटीईटी एग्जाम डेट की घोषणा पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर की जा चुकी है। अधिसूचना के मुताबिक दोनों ही पेपर (1 व 2) के लिए परीक्षा 8 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी।

फॉर्म भरने के लिए पात्रता सीबीएसई सीटीईटी एग्जाम में भाग लेने के लिए पेपर 1 व पेपर 2 के अनुसार अलग अलग पात्रता तय की गई है। सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कुछ जगहों पर स्नातक डिग्री के साथ बीएड पास होना आवश्यक है। सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर अभ्यर्थियों का ग्रेजुएशन डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना जरूरी। विस्तृत डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ अपडेट कर दी जाएगी।