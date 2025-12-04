Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CTET Feb 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए BEd मान्य नहीं, NCTE ने किया साफ, 18 दिसंबर तक आवेदन का मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 09:57 AM (IST)

    नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) की ओर से X हैंडल पर बताया गया है कि पेपर 1 (प्राइमरी स्तर) की परीक्षा के लिए BEd वाले योग्य नहीं हैं। सोशल मीडिया ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    Central Teacher Eligibility Test 2026

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Feb 2026) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। सोशल मीडिया X पर साझा की गई डिटेल के मुताबिक पेपर 1 (प्राइमरी लेवल परीक्षा) के लिए बीएड (BEd) मान्य नहीं है। एनसीटीई की ओर से मीडिया एवं सोशल अकाउंट्स पर साझा की गई ऐसी किसी भी नोटिफिकेशन को भ्रामक और फर्जी बताया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सोशल मीडिया पर चल रही थीं ये खबरें?

    सोशल मीडिया पर फर्जी नोटिफिकेशन में बताया गया था कि अब से लेवल 1 परीक्षा के लिए बीएड वाले भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसी का खंडन करते हुए NCTE की ओर से जानकारी दी गई है कि उनकी ओर से ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन साझा नहीं की गई है।
    NCTE के ट्वीट के मुताबिक "NCTE ने अपनी वेबसाइट ncte.gov.in या किसी सोशल मीडिया चैनल NCTE_Official (X अकाउंट) पर पेपर 1 (प्राथमिक स्तर) सीटेट 2026 के लिए बीएड पात्रता की बहाली से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस या आधिकारिक परिपत्र जारी नहीं किया है।"

    CTET Feb 2026 ncte notice

    18 दिसंबर तक सीटेट एग्जाम के लिए आवेदन का मौका

    सीबीएसई की ओर से सीटेट एग्जाम 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 18 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं।

    आवेदन का तरीका

    • सीबीएसई सीटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में apply for CTET Feb2026 लिंक पर क्लिक करें।
    • पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण कर लें।
    • हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

    CTET 2026 Online Form

    एप्लीकेशन फीस

    सीबीएसई की ओर से दोनों ही पेपर्स एवं कैटेगरी के अनुसार फीस अलग अलग निर्धारित की गई है। सीटीईटी 1 पेपर के लिए आवेदन करने पर 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

    यह भी पढ़ें- SSC GD Constable 2026: एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल के 25487 पदों पर आवेदन स्टार्ट, यहां से करें अप्लाई