CTET Feb 2026: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए BEd मान्य नहीं, NCTE ने किया साफ, 18 दिसंबर तक आवेदन का मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन (NCTE) की ओर से केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET Feb 2026) को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई है। सोशल मीडिया X पर साझा की गई डिटेल के मुताबिक पेपर 1 (प्राइमरी लेवल परीक्षा) के लिए बीएड (BEd) मान्य नहीं है। एनसीटीई की ओर से मीडिया एवं सोशल अकाउंट्स पर साझा की गई ऐसी किसी भी नोटिफिकेशन को भ्रामक और फर्जी बताया गया है।

सोशल मीडिया पर चल रही थीं ये खबरें? सोशल मीडिया पर फर्जी नोटिफिकेशन में बताया गया था कि अब से लेवल 1 परीक्षा के लिए बीएड वाले भी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। इसी का खंडन करते हुए NCTE की ओर से जानकारी दी गई है कि उनकी ओर से ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन साझा नहीं की गई है।

NCTE के ट्वीट के मुताबिक "NCTE ने अपनी वेबसाइट ncte.gov.in या किसी सोशल मीडिया चैनल NCTE_Official (X अकाउंट) पर पेपर 1 (प्राथमिक स्तर) सीटेट 2026 के लिए बीएड पात्रता की बहाली से संबंधित कोई भी सार्वजनिक नोटिस या आधिकारिक परिपत्र जारी नहीं किया है।"

18 दिसंबर तक सीटेट एग्जाम के लिए आवेदन का मौका सीबीएसई की ओर से सीटेट एग्जाम 2026 के लिए आवेदन की लास्ट डेट 18 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक फॉर्म नहीं भर सके हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट या इस पेज पर दिए डायरेक्ट लिंक से अप्लाई कर सकते हैं।

आवेदन का तरीका सीबीएसई सीटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।

वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में apply for CTET Feb2026 लिंक पर क्लिक करें।

पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।

इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण कर लें।

हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।

अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।

फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें। CTET 2026 Online Form