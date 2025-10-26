CTET FEB 2026: सीटीईटी एग्जाम के लिए आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट, परीक्षा 8 फरवरी को होगी आयोजित

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी फरवरी (CTET FEB 2026) एग्जाम के लिए नोटिफिकेशों जारी कर एग्जाम डेट को घोषित कर दिया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक Central Teacher Eligibility Test (CTET) पेपर 1 व पेपर 2 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।

एग्जाम के लिए आवेदन कभी भी हो सकते हैं स्टार्ट एग्जाम डेट घोषित होने के बाद अब सीबीएसई की ओर से आवेदन कभी भी स्टार्ट किये जा सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के साथ ही बोर्ड की ओर से परीक्षा के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी।

कौन ले सकेगा इस परीक्षा में भाग सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

पेपर 1 में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवार 1 से लेकर 5 तक के लिए एवं पेपर 2 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र हो जाते हैं।