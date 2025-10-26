CTET FEB 2026: सीटीईटी एग्जाम के लिए आवेदन जल्द होंगे स्टार्ट, परीक्षा 8 फरवरी को होगी आयोजित
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से CBSE CTET 2026 Exam के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा का आयोजन 8 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा। एग्जाम के लिए आवेदन प्रक्रिया कभी भी स्टार्ट की जा सकती है।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारियों में लगे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी फरवरी (CTET FEB 2026) एग्जाम के लिए नोटिफिकेशों जारी कर एग्जाम डेट को घोषित कर दिया गया है। सीबीएसई की ओर से जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक Central Teacher Eligibility Test (CTET) पेपर 1 व पेपर 2 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर करवाया जायेगा।
एग्जाम के लिए आवेदन कभी भी हो सकते हैं स्टार्ट
एग्जाम डेट घोषित होने के बाद अब सीबीएसई की ओर से आवेदन कभी भी स्टार्ट किये जा सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के साथ ही बोर्ड की ओर से परीक्षा के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन भी जारी कर दी जाएगी।
कौन ले सकेगा इस परीक्षा में भाग
सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके अलावा सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
पेपर 1 में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवार 1 से लेकर 5 तक के लिए एवं पेपर 2 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र हो जाते हैं।
एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस
- सीटीईटी फरवरी 2026 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना होगा।
- इसके बाद आपको पहले लेटेस्ट न्यूज में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
- अब आपको अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण करना होगा।
- हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।
- अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- अंत में फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना होगा।
आवेदन फीस
केवल 1 पेपर के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों को 1000 रुपये और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होंगे। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे उनको 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा।
