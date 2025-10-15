Language
    CTET December Notification 2025: सीबीएसई सीटीईटी नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद, एप्लीकेशन, फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 10:52 AM (IST)

    सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से जल्द ही सीटीईटी दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अधिसूचना आने के साथ ही सीबीएसई की ओर से एप्लीकेशन डेट्स के साथ ही एग्जाम डेट की घोषणा भी कर दी जाएगी।

    CTET December Notification 2025 जल्द हो सकता है जारी।

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा महत्वपूर्ण एग्जाम है। जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम की तैयारियों में लगे हैं उनके लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी दिसंबर सेशन एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। अधिसूचना ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी। नोटिस आने के साथ ही सीबीएसई की ओर से आवेदन के साथ ही परीक्षा डेट्स की डिटेल साझा कर दी जाएगी।

    कौन ले सकेगा परीक्षा में भाग

    पेपर 1 के लिए योग्यता

    • सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
    • पेपर 1 में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवार 1 से लेकर 5 तक के लिए टीचर भर्ती में भाग लेने की पात्रता प्राप्त करते हैं।

    पेपर 2 के लिए योग्यता

    • सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।
    • पेपर 2 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र हो जाते हैं।

    एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस

    सीबीएसई की ओर से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से स्वयं ही आवेदन कर सकेंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स नीचे दी जा रही हैं, जिनको फॉलो कर आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है-

    • सीटीईटी दिसंबर 2025 एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करना होगा।
    • इसके बाद आपको पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।
    • अब आपको अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण करना होगा।
    • हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।
    • अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
    • अंत में फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना होगा।
    CTET December Notification 2025

    एप्लीकेशन फीस

    इस परीक्षा में फीस पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित की गई है जिसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। केवल 1 पेपर के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों को 1000 रुपये और दोनों पेपर्स के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होंगे। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करेंगे उनको 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा।

