CTET December Notification 2025: सीबीएसई सीटीईटी नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद, एप्लीकेशन, फीस सहित अन्य डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। टीचर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा महत्वपूर्ण एग्जाम है। जो भी अभ्यर्थी इस एग्जाम की तैयारियों में लगे हैं उनके लिए खुशखबरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी दिसंबर सेशन एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन कभी भी जारी किया जा सकता है। अधिसूचना ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर उपलब्ध करवाई जाएगी। नोटिस आने के साथ ही सीबीएसई की ओर से आवेदन के साथ ही परीक्षा डेट्स की डिटेल साझा कर दी जाएगी।

कौन ले सकेगा परीक्षा में भाग पेपर 1 के लिए योग्यता सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

पेपर 1 में क्वालीफाई होने वाले उम्मीदवार 1 से लेकर 5 तक के लिए टीचर भर्ती में भाग लेने की पात्रता प्राप्त करते हैं। पेपर 2 के लिए योग्यता

सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

पेपर 2 एग्जाम में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करने पर अभ्यर्थी कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए शिक्षक भर्ती में भाग लेने के लिए पात्र हो जाते हैं। एप्लीकेशन प्रॉसेस एवं फीस सीबीएसई की ओर से आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन माध्यम से स्वयं ही आवेदन कर सकेंगे। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन की स्टेप्स नीचे दी जा रही हैं, जिनको फॉलो कर आसानी से फॉर्म भरा जा सकता है-