    CTET 2026: सीटीईटी फरवरी एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई, इन डेट्स में करेक्शन का रहेगा मौका

    By Amit Yadav Edited By: Amit Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 10:29 AM (IST)

    सीबीएसई सीटीईटी 2026 परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल यानी 18 दिसंबर निर्धारित है। अभी तक किसी कारणवश फॉर्म न भर पाने वाले अभ्यर्थी तुरंत ही ...और पढ़ें

    CTET February exam

    एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (CBSE) की ओर से सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET FEB 2026) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। कल के एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

    इन डेट्स में रहेगा संशोधन का मौका

    जिन उम्मीदवारों से सीटीईटी फॉर्म भरने में गलती हो गई है उनको सीबीएसई की ओर से करेक्शन का मौका दिया जायेगा। करेक्शन विंडो 23 से 26 दिसंबर तक ओपन रहेगी। अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म में त्रुटि सुधार कर पाएंगे।

    स्वयं भरें फॉर्म

    इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी स्वयं ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए आवेदन का लिंक एवं स्टेप्स यहां उपलब्ध करवाई जा रही हैं-

    • सीटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म 2026 भरने के लिए सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में apply for CTET Feb 2026 लिंक पर क्लिक करें।
    • पहले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण कर लें।
    • इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण कर लें।
    • हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करें।
    • अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करें।
    • फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
    CTET 2026

    फॉर्म भरने के साथ 1 पेपर के लिए आवेदन करने पर 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आने वाले उम्मीदवारों को एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।

