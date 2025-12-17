CTET 2026: सीटीईटी फरवरी एग्जाम के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट कल, तुरंत कर लें अप्लाई, इन डेट्स में करेक्शन का रहेगा मौका

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (CBSE) की ओर से सेन्ट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET FEB 2026) के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। ऐसे में जो उम्मीदवार टीचर बनने का सपना देख रहे हैं वे बिना देरी करते हुए तुरंत ही सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। कल के एप्लीकेशन विंडो क्लोज कर दी जाएगी।

इन डेट्स में रहेगा संशोधन का मौका जिन उम्मीदवारों से सीटीईटी फॉर्म भरने में गलती हो गई है उनको सीबीएसई की ओर से करेक्शन का मौका दिया जायेगा। करेक्शन विंडो 23 से 26 दिसंबर तक ओपन रहेगी। अभ्यर्थी इन्हीं डेट्स के अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म में त्रुटि सुधार कर पाएंगे।