CTET 2026: सीटीईटी फरवरी एग्जाम के लिए आवेदन जल्द हो सकते हैं स्टार्ट, एप्लीकेशन प्रॉसेस, पात्रता सहित पूरी डिटेल करें चेक

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से सीटीईटी फरवरी (CTET FEB 2026) के लिए नोटिफिकेशन जारी कर एग्जाम डेट का एलान किया जा चुका है। अब इस परीक्षा की तैयारियों में लगे अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने का इंतजार है जो जल्द ही खत्म हो सकता है। आवेदन स्टार्ट होने के बाद अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फॉर्म भर सकेंगे।

परीक्षा 8 फरवरी को होगी आयोजित सीबीएसई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीटीईटी एग्जाम का आयोजन देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 8 फरवरी 2026 को करवाया जायेगा। परीक्षा केंद्रों का निर्धारण आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदन की संख्या के आधार पर निर्धारित किये जायेंगे। हालांकि, नोटिफिकेशन के साथ परीक्षा शहरों की डिटेल साझा की जा सकती है।

सीटीईटी एग्जाम के लिए पात्रता एवं मापदंड सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

विस्तृत डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ अपडेट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस अन्य सभी वर्ग के अभ्यर्थी जो केवल 1 पेपर के लिए आवेदन करेंगे उनको 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होंगे। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकेगी।

आवेदन की स्टेप्स स्टेप 1: सीटीईटी फरवरी 2026 आवेदन पत्र भरने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर विजिट करना होगा।

स्टेप 2: होम पेज पर लेटेस्ट न्यूज में रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके मांगी गई डिटेल भरकर पंजीकरण करना होगा।

स्टेप 3: इसके बाद अन्य डिटेल भरकर फॉर्म को पूर्ण करना होगा।

स्टेप 4: हस्ताक्षर एवं फोटोग्राफ अपलोड करना होगा।

स्टेप 5: अंत में पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

स्टेप 6: फॉर्म को सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लेना होगा।