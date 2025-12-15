CTET 2026 Application Form: सीटीईटी एग्जाम के लिए आवेदन की लास्ट डेट नजदीक, जल्द कर लें अप्लाई

एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। टीचर बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET FEB 2026) के लिए आवेदन पत्र भरने की लास्ट डेट 18 दिसंबर निर्धारित है। ऐसे में जो अभ्यर्थी अभी तक किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे अंतिम दिनों में होने वाली परेशानियों से बचने के लिए तुरंत ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर लें। एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम से सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर भरा जा सकता है।

पेपर 1 एवं 2 के लिए पात्रता सीटीईटी पेपर 1 में शामिल होने के लिए 12वीं क्लास में 50 फीसदी अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा कुछ मामलों में अभ्यर्थी का स्नातक डिग्री के साथ बीएड उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

सीटीईटी पेपर 2 (कक्षा 6 से 8) के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों का स्नातक डिग्री के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए।

विस्तृत डिटेल नोटिफिकेशन जारी होने के साथ अपडेट कर दी जाएगी।

एप्लीकेशन फीस आवेदन के साथ अभ्यर्थियों के पेपर एवं कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फीस जमा करनी होगी। 1 पेपर के लिए आवेदन करने पर 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 1200 रुपये जमा करना होगा। इसके अलावा जो अभ्यर्थी एससी, एसटी एवं दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको एक पेपर के लिए आवेदन करने पर 500 रुपये और दोनों पेपर के लिए आवेदन करने पर 600 रुपये का भुगतान करना होगा। फीस ऑनलाइन माध्यम से जमा की जा सकती है।